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市场报道 | 2016年 10月 6日 星期四 21:38 BJT

美国热股：有媒体报导称，谷歌、迪斯尼和苹果均没有参与对推特的竞购

路透10月6日 - 科技新闻网站Recode报导称，Alphabet Inc's 旗下的谷歌，迪斯尼 和苹果 都没有参与竞购推特 ，但Salesforce.com Inc 有在竞标。

推特股价周四盘初大跌逾16%，周三收报24.87美元。(完) (编译 白云; 审校 王洋)

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