国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至五日高位

路透新加坡10月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周四升至五日高位每吨43.75美元，反映出欧洲市场的坚挺，欧洲船货在继续发往美国，美国正在为飓风“马修”可能导致炼厂生产中断做准备。

取决于级别的不同，石脑油可以用于汽油的组份，也可以作为石化原料。

不过交易员表示，从石脑油基本面来看，市场供给仍然充足。韩国的乐天化学以成本加运费价(C&F)每吨较日本报价贴水8美元的价格，购买了至少5万吨11月下半月的石脑油。

这比该公司9月27日支付的3美元贴水要低的多，并且也是9月5日以来在韩国的最阔贴水。

与此同时，印度ONGC以离岸价(FOB)每吨较中东报价贴水3-4美元的价格，向维多出售3.45万吨船期为10月27-28日的石脑油。

相比之下，该公司向卢克石油出售的一艘9月27-28日的石脑油船货，贴水为1.50美元。

新加坡现货市场上，汽油和石脑油各有一笔交易达成。(完)

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