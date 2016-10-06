国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至五日高位

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透新加坡10月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周四升至五日高位每吨43.75美元，反映出欧洲市场的坚挺，欧洲船货在继续发往美国，美国正在为飓风“马修”可能导致炼厂生产中断做准备。
取决于级别的不同，石脑油可以用于汽油的组份，也可以作为石化原料。
不过交易员表示，从石脑油基本面来看，市场供给仍然充足。韩国的乐天化学以成本加运费价(C&F)每吨较日本报价贴水8美元的价格，购买了至少5万吨11月下半月的石脑油。
这比该公司9月27日支付的3美元贴水要低的多，并且也是9月5日以来在韩国的最阔贴水。
与此同时，印度ONGC以离岸价(FOB)每吨较中东报价贴水3-4美元的价格，向维多出售3.45万吨船期为10月27-28日的石脑油。
相比之下，该公司向卢克石油出售的一艘9月27-28日的石脑油船货，贴水为1.50美元。
新加坡现货市场上，汽油和石脑油各有一笔交易达成。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 白云)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。