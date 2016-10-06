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市场报道 | 2016年 10月 6日 星期四 21:53 BJT

美国热股：沃尔玛持有的京东股份增至10.8%

路透10月6日 - 沃尔玛 将对中国京东商城 的被动持股份额增加近一倍，至10.8%。

京东周三收报27.93美元，周四盘初下滑0.2%。(完) (编译 王洋; 审校 白云)

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