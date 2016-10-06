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市场报道 | 2016年 10月 6日 星期四 21:39 BJT

美国热股：高盛下调特斯拉投资评级和目标股价

路透10月6日 - 高盛将特斯拉的投资评级从“买入”下调至“中性”，将其目标股价从240美元调降至185。分析师指出，下调是因为担心特斯拉运用资本展开收购以及有可能推迟Model 3新款汽车的推出。

特斯拉股价周四盘初下跌约3%，周三收报208.46美元。(完) (编译 白云; 审校 王洋)

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