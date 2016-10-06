版本:
中国
市场报道 | 2016年 10月 6日 星期四 20:41 BJT

标题新闻：加拿大8月建筑许可较前月大增10.4%，路透调查预估为增长3.0%

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐