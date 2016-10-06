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市场报道 | 2016年 10月 6日 星期四 21:49 BJT

美国热股：运动服装厂商Zumiez上调第三季财测，股价盘初劲扬14%

路透10月6日 - 运动服装厂商Zumiez Inc 上调第三季营收和获利预估，因公司的销量高于预期。

Zumiez周三收报18.27美元，周四盘初大涨14.2%，报20.87美元。(完) (编译 王洋; 审校 白云)

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