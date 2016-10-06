国际油市：亚洲燃料油正价差缩窄，尽管库存增加

路透新加坡10月6日 - 业内消息人士称，亚洲燃料油市场周四持坚，380-cst燃料油正价差缩窄，尽管库存增加5.4%，且套利窗口扩大。

消息人士称，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油最远至明年3月/4月的跨月价差贴水全线缩窄。

ICE 380-cst燃料油12月/1月跨月价差是交投最活络的品种，总成交了55万吨。

消息人士称，ICE 12月/1月价差是走坚程度最大的品种，1015GMT时报每吨升水0.5美元，呈现逆价差。

而其他在ICE交易的380-cst燃料油跨月价差，从11月/12月至5月/6月全部为贴水，亦即正价差。

据最新官方数据，截至10月5日的一周，新加坡陆上燃料油库存增加130万桶至八周高位2,531万桶。

一些交易员对东西方燃料油价差扩大感到困惑，这种情况下会有更多来自西方的燃料油供应运往新加坡。

交易员称，近月东西方燃料油价差 周四涨1美元至每吨22.25美元，跟随鹿特丹燃料油市场的疲势。

据汤森路透供应链和大宗商品研究(TRSCCR)的最新分析，10月进入东亚地区的燃料油初步估计有550-580万吨，略低于前月初估为550-600万吨的量。(完)

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