国际油市：亚洲燃料油正价差缩窄，尽管库存增加

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透新加坡10月6日 - 业内消息人士称，亚洲燃料油市场周四持坚，380-cst燃料油正价差缩窄，尽管库存增加5.4%，且套利窗口扩大。
消息人士称，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油最远至明年3月/4月的跨月价差贴水全线缩窄。
ICE 380-cst燃料油12月/1月跨月价差是交投最活络的品种，总成交了55万吨。
消息人士称，ICE 12月/1月价差是走坚程度最大的品种，1015GMT时报每吨升水0.5美元，呈现逆价差。
而其他在ICE交易的380-cst燃料油跨月价差，从11月/12月至5月/6月全部为贴水，亦即正价差。
据最新官方数据，截至10月5日的一周，新加坡陆上燃料油库存增加130万桶至八周高位2,531万桶。
一些交易员对东西方燃料油价差扩大感到困惑，这种情况下会有更多来自西方的燃料油供应运往新加坡。
交易员称，近月东西方燃料油价差 周四涨1美元至每吨22.25美元，跟随鹿特丹燃料油市场的疲势。
据汤森路透供应链和大宗商品研究(TRSCCR)的最新分析，10月进入东亚地区的燃料油初步估计有550-580万吨，略低于前月初估为550-600万吨的量。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 白云; 审校 王洋)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。