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亚洲 | 2016年 10月 6日 星期四 21:15 BJT

亚洲橡胶：TOCOM指标期胶收高，因日圆走软

路透东京10月6日 - 东京指标期胶周四连续第四日上涨，触及近五个月最高位，主要因为日圆兑美元下跌。

交易员称，东京工业品交易所(TOCOM)期胶本周一路上涨，因美元持续攀升，同时缺乏上海期胶的指引，中国市场本周逢假期休市。

美元涨至四周高位，兑日圆约报103.72。

TOCOM-3月期胶<0#2JRU:>收高1.3日圆，报每公斤171.9日圆，

新加坡商品交易所(SICOM)11月期胶 上涨1.9美分，报每公斤144.90美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 白云; 审校 王洋)

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