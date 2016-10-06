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市场报道 | 2016年 10月 6日 星期四 21:38 BJT

美国股市：稍稍开低，因数据和官员讲话暗示年底前美联储或收紧政策

路透10月6日 - 美国股市周四稍稍开低，因强劲的经济数据和美联储官员的讲话暗示年底前货币政策可能收紧。

道琼工业指数 下跌34.1点，或0.19%，报18,246.93点；标准普尔500指数 下跌3.1点，或0.14%，至2,156.63点；纳斯达克指数 下跌8.27点，或0.16%，至5,307.75点。(完)

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