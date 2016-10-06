美国各类经济指标总览--2016/10/6

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
美国劳工部周四公布，美国一周初请失业金人数为24.9万人(预估为25.7万人)。 当前值 前次值 失业率(%) 4.9 (8月) 4.9 (7月) 非农业就业岗位(万) 增加15.1 (8月) 增加27.5 (7月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (8月) +0.3 (7月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.2 (8月) 持平 (7月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (8月) +0.1 (7月) 实质所得(%) -0.4 (8月) +0.4 (7月) 最终需求生产者物价指数(PPI)(% 持平 (8月) -0.4 (7月) ) 不包括食品和能源的最终需求PPI 0.1 (8月) -0.3 (7月) (%) 国内生产总值(GDP)(%) +1.4 (第二季终值) +0.8 (第一季终值) GDP平减指数(%) +2.3 (第二季终值) +0.5 (第一季终值) 零售销售(%) -0.3 (8月) +0.1 (7月) 国际贸易收支(亿美元) 逆差407.3 (8月) 逆差395.5 (7月修正值) 雇佣成本(%) +0.6 (第二季) +0.6 (第一季) 工业生产(%) -0.4 (8月) 0.6 (7月) 产能利用率(%) 75.5 (8月) 75.9 (7月) 初请失业金人数(万人) 24.9 (10月1日当周) 25.4 (9月24日当周) 联邦预算(亿美元) 赤字1,070 (8月) 赤字1,130 (7月) 领先指标(%) -0.2 (8月) +0.4 (7月) 个人所得(%) +0.2% (8月) +0.4% (7月) 个人消费支出(PCE)物价(%) +0.1% (8月) 持平 (7月) 消费者信贷(亿美元) 增加177.1 (7月) 增加145.3 (6月修正值) 企业库存(%) 持平 (7月) +0.2 (6月修正值) 建筑支出(%) -0.7 (8月) -0.3 (7月修正值) 消费者信心 104.1 (9月) 101.8 (8月修正值) 房屋开工(万户) 114.2 (8月) 121.2 (7月修正值) 建筑许可(万户) 115.2 (8月修正值) 114.4 (7月修正值) 成屋销售(万户) 533 (8月) 538 (7月修正值) 新屋销售(万户) 60.9 (8月) 65.9 (7月修正值) 工厂订单(%) +0.2 (8月) +1.4 (7月修正值) 耐久财(耐用品)订单(%) +0.1 (8月修正值) +3.6 (7月修正值) 供应管理协会非制造业指数 57.1 (9月) 51.4 (8月) 供应管理协会制造业指数 51.5 (9月) 49.4 (8月) 趸售(批发)库存(%) 持平 (7月) +0.3 (6月) 进口物价(%) -0.2 (8月) +0.1 (7月修正值) 出口物价(%) -0.8 (8月) +0.2 (7月修正值) 单位劳工成本(%) +4.3 (第二季修正值) -0.3 (第一季修正值) 非农业生产率(%) -0.6 (第二季修正值) -0.6 (第一季修正值) 经常帐(亿美元) 赤字1,199 (第二季) 赤字1,318.4 (第四季修正值)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。