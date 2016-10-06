欧元债市：德债收益率短暂升穿零，因英债被抛售和美国就业数据良好

路透伦敦10月6日 - 欧洲指标公债德国公债收益率周四短暂升至零以上，扭转稍早跌势，因英国公债遭到抛售，外溢至欧元区债市。

英国10年期公债收益率跳升近10个基点，至三周高位，分析师表示，是因为市场担忧刺激经济成长的重心将从货币政策转向财政政策。

在周五美国非农就业报告出炉前，周四公布的美国就业报告强劲，也令全球债市承压，美国公债收益率触及三周高位。

但英债市场的抛压最重，投资者感觉到英国决策者的焦点转变。

英国首相特雷莎梅的顾问表示，英国财政大臣哈蒙德下月将公布计划，降低英国对超低利率措施的依赖，焦点更多的放在其他经济刺激措施上。超低利率已损及储蓄者。

特雷莎梅周三罕有地评论英国央行政策，她说，近零利率和英国央行大规模购债计划已损及储蓄者。

“英国央行应该拥有决策的独立性。只要政治人物的讲话威胁央行的独立性，借贷成本就会上升，汇率就会下跌，”前英国央行决策者兼Dartmouth College经济系教授Dartmouth College说。

10年期德债收益率 盘中升至0.008%的高位，之后回落至略低于零。

欧洲央行(ECB)执委普雷特周四称，在努力提振通胀的同时，ECB需要留意超宽松货币政策的副作用。

欧洲央行会议记录扶助缓解市场对该央行可能缩减购债的担忧，令欧元区公债的卖压短暂减弱。