欧元债市：德债收益率短暂升穿零，因英债被抛售和美国就业数据良好

标题新闻：标准普尔确认比利时“AA/A-1+”信贷评等，展望为稳定
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路透伦敦10月6日 - 欧洲指标公债德国公债收益率周四短暂升至零以上，扭转稍早跌势，因英国公债遭到抛售，外溢至欧元区债市。
英国10年期公债收益率跳升近10个基点，至三周高位，分析师表示，是因为市场担忧刺激经济成长的重心将从货币政策转向财政政策。
在周五美国非农就业报告出炉前，周四公布的美国就业报告强劲，也令全球债市承压，美国公债收益率触及三周高位。
但英债市场的抛压最重，投资者感觉到英国决策者的焦点转变。
英国首相特雷莎梅的顾问表示，英国财政大臣哈蒙德下月将公布计划，降低英国对超低利率措施的依赖，焦点更多的放在其他经济刺激措施上。超低利率已损及储蓄者。
特雷莎梅周三罕有地评论英国央行政策，她说，近零利率和英国央行大规模购债计划已损及储蓄者。
“英国央行应该拥有决策的独立性。只要政治人物的讲话威胁央行的独立性，借贷成本就会上升，汇率就会下跌，”前英国央行决策者兼Dartmouth College经济系教授Dartmouth College说。
10年期德债收益率 盘中升至0.008%的高位，之后回落至略低于零。
欧洲央行(ECB)执委普雷特周四称，在努力提振通胀的同时，ECB需要留意超宽松货币政策的副作用。
欧洲央行会议记录扶助缓解市场对该央行可能缩减购债的担忧，令欧元区公债的卖压短暂减弱。
周四公布的欧洲央行(ECB)9月会议记录显示，与会的利率政策制定者一致认为欧元区经济需要持续的货币政策支持，并指出基础通胀没有显露出复苏迹象。“毫无疑问，管理委员会有决心实施过去已决定的资产购买措施，同时若有必要，也将采取进一步措施，以实现维持物价稳定的目标，”ECB会议记录显示。 (完)
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