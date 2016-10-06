金属期市：期铜触及两周低点，因美元上涨

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
* 现货锡较三个月期锡升水
* 期镍本周迄今下跌超过3%
路透伦敦10月6日 - 期铜周四触及两周低位，美国初请失业金人数显示就业市场进一步改善，提振美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年稍晚加息的可能性，且推高美元。
伦敦金属交易所三个月期铜 收报每吨4,758美元，下跌0.9%，稍早触及9月20日来最低4,750美元。交易商称，中国黄金周假期，令市场交投疏落。
美元上涨，使美元计价的商品对非美国公司来说更昂贵。
美国上周初请失业金人数下降至近43年低位。但周五公布的美国非农就业报告将更详尽地反映美国就业市场的状况，该份报告被视为显示美国经济体质的重要指标。
“明日(非农就业报告)很重要，如果数据正面，美元可能进一步攀升，”投资银行SP Angel分析师Sergey Raevskiy说。
但分析师仍然预计，中国是未来数月影响铜市的主要因素。
期铝 收涨0.1%，报1,677美元。期锌 收低1%，报2,320美元。期铅 收高0.5%，报2,054.50美元。
期镍收涨1.7%，报10,255美元，但本周迄今下跌超过3%，因对菲律宾供应的担忧减弱，且预期印尼供应增加。
期锡 收高1%，报20,095美元，因担心LME市场供应不足，两家公司持有大规模仓单和现货合约。
这些仓位是导致周三现货锡较三个月期锡升水接近90美元的原因。(完)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。