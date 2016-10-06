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亚洲 | 2016年 10月 7日 星期五 01:35 BJT

金属期市：期铜触及两周低点，因美元上涨

* 现货锡较三个月期锡升水

* 期镍本周迄今下跌超过3%

路透伦敦10月6日 - 期铜周四触及两周低位，美国初请失业金人数显示就业市场进一步改善，提振美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年稍晚加息的可能性，且推高美元。

伦敦金属交易所三个月期铜 收报每吨4,758美元，下跌0.9%，稍早触及9月20日来最低4,750美元。交易商称，中国黄金周假期，令市场交投疏落。

美元上涨，使美元计价的商品对非美国公司来说更昂贵。

美国上周初请失业金人数下降至近43年低位。但周五公布的美国非农就业报告将更详尽地反映美国就业市场的状况，该份报告被视为显示美国经济体质的重要指标。

“明日(非农就业报告)很重要，如果数据正面，美元可能进一步攀升，”投资银行SP Angel分析师Sergey Raevskiy说。

但分析师仍然预计，中国是未来数月影响铜市的主要因素。

期铝 收涨0.1%，报1,677美元。期锌 收低1%，报2,320美元。期铅 收高0.5%，报2,054.50美元。

期镍收涨1.7%，报10,255美元，但本周迄今下跌超过3%，因对菲律宾供应的担忧减弱，且预期印尼供应增加。

期锡 收高1%，报20,095美元，因担心LME市场供应不足，两家公司持有大规模仓单和现货合约。

这些仓位是导致周三现货锡较三个月期锡升水接近90美元的原因。(完) 　　

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