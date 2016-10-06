美国债市：公债收益率上升，静待周五就业报告出炉

* 10年期美债收益率触及三周高位 * 预计周五公布的美国就业报告强劲 * 焦点在下周叶伦的讲话 路透纽约10月6日 - 美国公债收益率周四上升至三周高位，投资者为 周五可能公布强劲的就业报告作准备，市场认为，良好的就业报告会暗示 美国联邦储备理事会(美联储/FED)下次升息时机。 对公债的避险需求自上周五以来减弱，因对德意志银行稳定性的担忧 缓解，降低对避险资产的需求。 对9月美国非农就业报告可能好于预期，以及下周美联储主席叶伦的 讲话可能提供新的加息线索的预期，令部份投资者对持有公债持谨慎态度 。 “非农就业报告公布前，对经济的乐观情绪增强，公债市场有很强劲 的卖压，”道明证券利率策略师Gennadiy Goldberg说。 指标10年期公债价格 下跌7/32，收益率报1.74%，高于周 三尾盘的1.72%，在从上周五触及的1.54%反弹。 接受路透调查的100位经济学家的预估中值是，9月非农就业岗位增加 17.5万个。 投资者还将关注8月数据是否会被上修。8月就业岗位增长15.1万个， 不及预期。 周四数据显示，美国上周初请失业金人数意外下降至近43年低位，显 示就业市场强劲。 投资者还关注美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦10月14日在 波士顿联储主办的经济会议上的讲话，这可能是叶伦在11月初政策会议前 ，暗示是否会在会上升息的最后机会。 交易商预计美联储不太可能在11月加息，一些投资者预计，在11月8 日总统大选前，美联储不会行动，但根据CME Group的FedWatch工具，交 易商预计美联储11月加息机率为16%，高于周一的11%。 交易商预计美联储12月加息机率为64%。 公债价格周四稍早攀升，此前公布的欧洲央行(ECB)9月会议记录显示 ，与会的利率政策制定者一致认为欧元区经济需要持续的货币政策支持， 并指出基础通胀没有显露出复苏迹象。 美国财政部周四称，下周将标售总计560亿美元附息公债，包括240亿 美元三年期公债，200亿美元10年期公债和120亿美元30年期公债。 -----------------------1842 GMT------------------------- 价格 收益率% 变动 两年期公债 99-26/32 (-) 0.850 五年期公债 99-08/32 (-04/32) 1.279 10年期公债 97-27/32 (-07/32) 1.741 30年期公债 95-20/32 (-14/32) 2.458(完)