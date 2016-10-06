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市场报道 | 2016年 10月 7日 星期五 04:14 BJT

美国股市：道琼工业指数收跌0.07%，纳斯达克指数下滑0.17%

路透纽约10月6日 - 美国股市周三收盘几无变动，但下跌股家数多于上涨家数，市场静待明日出炉的就业数据，市场认为，该报告是美国联邦储备理事会(美联储/FED)决定否在年底前加息的关键。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收低12.53点，或0.07%，至18,268.50点；标准普尔500指数 收升1.04点，或0.05%，至2,160.77点；纳斯达克指数 下跌9.17点，或0.17%，至5,306.85点。(完)

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