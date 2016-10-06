美国股市：道琼工业指数收跌0.07%，纳斯达克指数下滑0.17%

加拿大股市：收升，多家美国银行业绩良好提振加拿大银行股上涨

美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。