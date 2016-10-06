版本:
中国
市场报道 | 2016年 10月 7日 星期五 05:17 BJT

加拿大股市：下跌，因矿业股跟随黄金走低且美国加息预期增强

路透多伦多10月6日 - 加拿大主要股指周四下跌，金矿股跟随贵金属价格下跌，受累于对美国今年升息的预期增强。

材料股下挫1.5%。

Barrick Gold Corp 下挫2.3%，Detour Gold Corp 大跌3.4%。

现货金连续第八日下跌，下跌约1%，因美元走强，以及美国上周初请失业金人数下降，提振美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内升息的可能性。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收低15.08点，或0.1%，报14,595.50点。

10大类股中仅有四类下跌。能源股上涨0.4%，因油价延续近期升势。

Cenovus Energy Inc 升近3%，Suncor Energy Inc 攀升0.6%。

工业股升0.3%，金融股几无变动。(完)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐