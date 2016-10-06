加拿大股市：下跌，因矿业股跟随黄金走低且美国加息预期增强

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透多伦多10月6日 - 加拿大主要股指周四下跌，金矿股跟随贵金属价格下跌，受累于对美国今年升息的预期增强。
材料股下挫1.5%。
Barrick Gold Corp 下挫2.3%，Detour Gold Corp 大跌3.4%。
现货金连续第八日下跌，下跌约1%，因美元走强，以及美国上周初请失业金人数下降，提振美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内升息的可能性。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收低15.08点，或0.1%，报14,595.50点。
10大类股中仅有四类下跌。能源股上涨0.4%，因油价延续近期升势。
Cenovus Energy Inc 升近3%，Suncor Energy Inc 攀升0.6%。
工业股升0.3%，金融股几无变动。(完)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。