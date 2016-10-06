更新版1-《全球汇市》美元指数升至两个月高位，受良好的美国数据提振

(新增文末报价表格) * 上周初请失业金人数下降至近43年低位，提振美元走坚 * 美元兑日圆触及一个月高位 * 欧洲央行承诺继续购债，拉低欧元 * 对英国“硬性退欧”的担忧拖累英镑兑美元跌至31年低位 路透纽约10月6日 - 美元兑一篮子货币周四升至两个月最高水准，美国就业数据令人鼓舞，巩固对美国联 邦储备理事会(美联储/FED)年底前升息的预期。 英镑兑美元跌至31年低位，因投资者重新担心英国“硬性退欧”将带来的后果。 美国劳工部表示，上周初请失业金人数意外下降至近43年低位。 美国非农就业报告将在周五1230 GMT公布，路透调查显示，分析师预计9月就业岗位将增加17.5万个。 美国供应管理协会(ISM)周三公布的9月美国服务业指数触及11个月高位，按月升幅为纪录最大。 “看来美国经济第三季末反弹，”DailyFX汇市策略师Christopher Vecchio说。 美国和德国公债利差不断走宽，这也支撑美元。两国两年期公债利差周四报1.52%，为十年来最宽水准。 美元指数 纽约尾盘上涨0.55%，报96.658，此前触及7月底来最高水准。 美元兑日圆 盘中给触及一个月高位，尾盘上涨0.5%，报104.04日圆。 欧元兑美元下滑，此前欧洲央行(ECB)9月会议记录显示，与会的利率政策制定者一致认为欧元区经济需要 持续的货币政策支持。 会议记录打消了对欧洲央行可能考虑缩减月度购债规模的臆测，因央行可能最早在明年3月结束购债计划 。 欧元兑美元 跌0.4%，报1.1153美元。 欧元兑日圆 触及近五周高位116.28日圆，之后回落至116.03日圆，日内涨0.05%。 英镑兑美元下跌，因投资者担心英国政府被视为“硬性退欧”的立场，会损害英国经济。 “我的基本预设情景是英国很难避开衰退。明年头两季将极度负面，”Indosuez Wealth Management外汇 和贵金属部门主管Davis Hall说。 英镑兑美元 下挫1%，报1.2626美元，此前触及30年新低1.2622美元。 英镑兑欧元 周四稍早降至五年低位0.8851英镑，纽约尾盘下挫0.5%，报0.8832英镑。 今日 上日 当日 今年以来 2015年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1149 1.1202 -0.47 +2.66 1.0860 美元/日圆 103.93 103.49 +0.43 -13.61 120.30 欧元/日圆 115.91 115.96 -0.04 -11.16 130.47 美元/瑞郎 0.9802 0.9740 +0.64 -2.16 1.0018 英镑/美元 1.2614 1.2748 -1.05 -14.41 1.4738 美元/加元 1.3216 1.3175 +0.31 -4.50 1.3839 美元/离岸人民币 6.7065 6.6981 +0.13 +2.11 6.5680 澳元/美元 0.7582 0.7622 -0.52 +4.22 0.7275 欧元/瑞郎 1.0935 1.0914 +0.19 +0.45 1.0886 欧元/英镑 0.8832 0.8787 +0.51 +19.89 0.7367 新西兰元/美元 0.7159 0.7166 -0.10 +4.89 0.6825 美元/挪威克朗 8.0429 8.0159 +0.34 -9.01 8.8398 欧元/挪威克朗 8.9750 8.9917 -0.19 -6.52 9.6011 美元/瑞典克朗 8.6308 8.5877 +0.50 +2.18 8.4465 欧元/瑞典克朗 9.6180 9.6262 -0.09 +4.88 9.1705 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 利棣儿；审校 母红)