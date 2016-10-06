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亚洲 | 2016年 10月 7日 星期五 06:24 BJT

更新版1-《全球汇市》美元指数升至两个月高位，受良好的美国数据提振

(新增文末报价表格)
    * 上周初请失业金人数下降至近43年低位，提振美元走坚
    * 美元兑日圆触及一个月高位
    * 欧洲央行承诺继续购债，拉低欧元
    * 对英国“硬性退欧”的担忧拖累英镑兑美元跌至31年低位

    路透纽约10月6日 - 美元兑一篮子货币周四升至两个月最高水准，美国就业数据令人鼓舞，巩固对美国联
邦储备理事会(美联储/FED)年底前升息的预期。
    
    英镑兑美元跌至31年低位，因投资者重新担心英国“硬性退欧”将带来的后果。
    
    美国劳工部表示，上周初请失业金人数意外下降至近43年低位。
    
    美国非农就业报告将在周五1230 GMT公布，路透调查显示，分析师预计9月就业岗位将增加17.5万个。
    
    美国供应管理协会(ISM)周三公布的9月美国服务业指数触及11个月高位，按月升幅为纪录最大。
    
    “看来美国经济第三季末反弹，”DailyFX汇市策略师Christopher Vecchio说。
    
    美国和德国公债利差不断走宽，这也支撑美元。两国两年期公债利差周四报1.52%，为十年来最宽水准。
    
    美元指数 纽约尾盘上涨0.55%，报96.658，此前触及7月底来最高水准。
    
    美元兑日圆 盘中给触及一个月高位，尾盘上涨0.5%，报104.04日圆。
    
    欧元兑美元下滑，此前欧洲央行(ECB)9月会议记录显示，与会的利率政策制定者一致认为欧元区经济需要
持续的货币政策支持。 
    
    会议记录打消了对欧洲央行可能考虑缩减月度购债规模的臆测，因央行可能最早在明年3月结束购债计划
。
    
    欧元兑美元 跌0.4%，报1.1153美元。
    
    欧元兑日圆 触及近五周高位116.28日圆，之后回落至116.03日圆，日内涨0.05%。
    
    英镑兑美元下跌，因投资者担心英国政府被视为“硬性退欧”的立场，会损害英国经济。
        
    “我的基本预设情景是英国很难避开衰退。明年头两季将极度负面，”Indosuez Wealth Management外汇
和贵金属部门主管Davis Hall说。
    
    英镑兑美元 下挫1%，报1.2626美元，此前触及30年新低1.2622美元。
    
    英镑兑欧元 周四稍早降至五年低位0.8851英镑，纽约尾盘下挫0.5%，报0.8832英镑。
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2015年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元            1.1149   1.1202   -0.47   +2.66   1.0860
    美元/日圆            103.93   103.49   +0.43  -13.61   120.30
    欧元/日圆         115.91   115.96   -0.04  -11.16   130.47
    美元/瑞郎            0.9802   0.9740   +0.64   -2.16   1.0018
    英镑/美元            1.2614   1.2748   -1.05  -14.41   1.4738
    美元/加元            1.3216   1.3175   +0.31   -4.50   1.3839
    美元/离岸人民币      6.7065   6.6981   +0.13   +2.11   6.5680
    澳元/美元            0.7582   0.7622   -0.52   +4.22   0.7275
    欧元/瑞郎         1.0935   1.0914   +0.19   +0.45   1.0886
    欧元/英镑         0.8832   0.8787   +0.51  +19.89   0.7367
    新西兰元/美元        0.7159   0.7166   -0.10   +4.89   0.6825
    美元/挪威克朗        8.0429   8.0159   +0.34   -9.01   8.8398
    欧元/挪威克朗     8.9750   8.9917   -0.19   -6.52   9.6011
    美元/瑞典克朗        8.6308   8.5877   +0.50   +2.18   8.4465
    欧元/瑞典克朗     9.6180   9.6262   -0.09   +4.88   9.1705
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完)
    
      
      
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    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价            
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 利棣儿；审校 母红)

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