《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月6日

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 107.08 +0.12 +0.11 2137165 京东 27.40 -0.53 -1.90 15626002 新浪 75.98 -0.87 -1.13 1421982 搜狐 44.40 -0.28 -0.63 77975 网易 255.98 +7.85 +3.16 1080799 百度 181.52 -2.59 -1.41 1756651 台湾 台湾积体电路 30.77 +0.24 +0.79 867846 联电 1.83 +0.00 +0.00 70028 日月光 6.01 -0.01 -0.17 135669 硅品精密 7.44 +0.00 +0.00 437541 和信超媒体 2.42 -0.01 -0.41 6534 友达 3.85 -0.04 -1.03 41968 中华电信 35.32 +0.06 +0.17 124229 台湾国际航电 48.39 -0.08 -0.17 694869 香港 中国移动 62.79 -0.31 -0.49 175203 中国联通 12.23 +0.00 +0.00 81816 中国电信 52.14 -0.23 -0.44 3837 中芯国际 5.69 +0.02 +0.35 4550 电讯盈科 6.08 -0.17 -2.72 223 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 (整理 张荻；审校 龚芳)
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。