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亚洲 | 2016年 10月 7日 星期五 06:28 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月6日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴         107.08    +0.12    +0.11   2137165
    京东                27.40    -0.53    -1.90  15626002
    新浪              75.98    -0.87    -1.13   1421982
    搜狐              44.40    -0.28    -0.63     77975
    网易             255.98    +7.85    +3.16   1080799
    百度             181.52    -2.59    -1.41   1756651
    
    台湾
    台湾积体电路       30.77    +0.24    +0.79    867846
    联电                1.83    +0.00    +0.00     70028
    日月光              6.01    -0.01    -0.17    135669
    硅品精密           7.44    +0.00    +0.00    437541
    和信超媒体         2.42    -0.01    -0.41      6534
    友达                3.85    -0.04    -1.03     41968
    中华电信           35.32    +0.06    +0.17    124229
    台湾国际航电      48.39    -0.08    -0.17    694869
    
    香港
    中国移动           62.79    -0.31    -0.49    175203
    中国联通           12.23    +0.00    +0.00     81816
    中国电信           52.14    -0.23    -0.44      3837
    中芯国际            5.69    +0.02    +0.35      4550
    电讯盈科         6.08    -0.17    -2.72       223
    (完)
    
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股盘中英文报导    中港台企业ADR报价一览表   
   股市新闻               加拿大股市报导              
    欧洲股市报导             日本股市报导                 
    香港股市报导             中国股市报导                
    澳洲股市报导             台湾股市报导                
    韩国股市报导             东南亚股市报导              

 (整理 张荻；审校 龚芳)

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