英国债市：长期公债遭抛压，因英镑贬值激发通胀疑虑

路透伦敦10月6日 - 投资者周四抛售较长天期英国公债，推动30年期公债收益率升至两个月高位，因担心英镑兑美元触及31年新低未来恐将提升通胀率。

对英国“硬退欧”的担忧打压英镑兑美元 跌1%至1.2622，同时周四一项路透调查显示，英镑将续跌至1.24美元。

英镑疲软提振英国股市接近纪录高位，但债市投资者的注意力聚焦在对通胀的影响。

30年期英国公债收益率 一度触及1.644%，为8月2日公债价格创近一个月最大跌幅以来最高。该收益率最新报1.605%，日内涨6.5个基点。

“没有什么比英镑疲软更能推升通胀了，”ADM Investor Services策略师Marc Ostwald表示。“英镑疲软会推高通胀，但对长天期英债来说不是好消息。”

30年期损益平衡通胀率升至3.48%，为去年9月中以来最高。

英国公债表现明显不及德国和美国可比公债，10年期英债和德债的利差升至91.6个基点，为7月14日以来最高。

10年期英债收益率 一度触及9月15日以来最高0.915%，尾盘报0.88%，日内涨6个基点。(完)

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