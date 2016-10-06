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亚洲 | 2016年 10月 7日 星期五 07:46 BJT

金砖国家：10月6日股汇市收盘纵览

路透10月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月6日(周四)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收盘上涨0.19%，报917.04点。

中国股市：休市

中国汇市：休市

香港股市：收高，得益于资源股涨势及中资股买盘

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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收盘上涨0.65%，报60,644.240点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.2216/25，上日收报3.2181/93。

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南非股市：收低，因贵金属价格走低打压金矿及铂金矿类股下跌。指标Top-40指数 收盘下跌0.57%，报45,051.08点；大盘综合指数 收盘下跌0.5%，报51,610.78点。

南非汇市：兰特兑美元走低，因美国升息预期增强

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印度股市：水泥类股本周稍早创造亮丽涨势后遭投资人获利了结，拖累大盘收低，美国发布非农就业报告前市场人气谨慎。BSE指数 收盘下跌0.41%，报28,106.21点；NSE指数 收盘下跌0.39%，报8,709.55点。

印度汇市：卢比兑美元 收报66.69/66.7，上日收报66.5/66.51。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘上涨0.72%，报1,004.25点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘上涨0.57%，报520.97点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 升值0.49%，报62.13；卢布兑欧元 升值0.94%，报69.27。(完) (编译 张若琪 审校 徐文焰)

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