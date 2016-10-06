金砖国家：10月6日股汇市收盘纵览

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透10月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月6日(周四)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收盘上涨0.19%，报917.04点。
中国股市：休市
中国汇市：休市
香港股市：收高，得益于资源股涨势及中资股买盘
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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收盘上涨0.65%，报60,644.240点。
巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.2216/25，上日收报3.2181/93。
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南非股市：收低，因贵金属价格走低打压金矿及铂金矿类股下跌。指标Top-40指数 收盘下跌0.57%，报45,051.08点；大盘综合指数 收盘下跌0.5%，报51,610.78点。
南非汇市：兰特兑美元走低，因美国升息预期增强
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印度股市：水泥类股本周稍早创造亮丽涨势后遭投资人获利了结，拖累大盘收低，美国发布非农就业报告前市场人气谨慎。BSE指数 收盘下跌0.41%，报28,106.21点；NSE指数 收盘下跌0.39%，报8,709.55点。
印度汇市：卢比兑美元 收报66.69/66.7，上日收报66.5/66.51。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘上涨0.72%，报1,004.25点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘上涨0.57%，报520.97点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 升值0.49%，报62.13；卢布兑欧元 升值0.94%，报69.27。(完) (编译 张若琪 审校 徐文焰)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。