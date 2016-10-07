加拿大经济：央行称通胀风险仍偏下行，经济需要时间适应油价冲击

路透魁北克省三河市10月6日 - 加拿大央行周四称，该国的通胀风险仍偏下行，而经济需要时间来适应油价的冲击，并等待财政刺激和美国经济复苏带来的提振。

加拿大央行高级副总裁威尔金斯指出，经济领域存在的严重闲置情况和企业中间出现的持续不确定性阻碍了投资。她还称，经济调整取得了进展，但亦遇到了一些挫折。

“央行正在提供货币刺激，以实现其通胀率目标。调整显然正在进行当中，但经济需要时间才能完全适应油价的冲击，而美国经济走强以及财政刺激发挥作用也需要时日，”她在位于三河市的魁北克大学发表讲话时称。