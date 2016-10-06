欧洲经济指标预测--10月7日-10月14日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 10月3日当周 10月7日(五) 0600 德国工业生产(较前月) 8月 +0.8% -1.5% 0645 法国预算收支(亿欧元) 8月 -- 赤字808.5 0645 法国经常帐(亿欧元) 8月 -- 赤字26 0645 法国工业生产(较前月) 8月 +0.7% -0.6% 0645 法国经季节调整的贸易收支(亿欧元) 8月 -- 逆差45 0730 英国Halifax房价指数(较前月) 9月 持平 -0.2% (较上年同期) 截至9月的三个月 +5.8% +6.9% 0830 英国工业生产(较前月) 8月 +0.1% +0.1% (较上年同期) +1.3% +2.1% 制造业产出(较前月) +0.5% -0.9% (较上年同期) +0.9% +0.8% 0830 英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 8月 逆差37.0 逆差41.88 全球商品贸易收支(亿英镑) 逆差113.0 逆差117.6 10月10日当周 10月10日(一) 0545 瑞士未经季节调整的失业率 9月 -- 3.2% 经季节调整的失业率 -- 3.4% 0600 德国经季节调整的出口(较前月) 8月 -- -2.6% 进口(较前月) -- -0.7% 贸易收支(亿欧元) 顺差190 顺差194 0800 意大利工业生产(经季节调整，较前月) 8月 -- +0.4% (经工作日调整，较上年同期) -- -0.3% 0830 欧元区Sentix投资者信心指数 10月 -- 5.6 2301 英国BRC同店零售销售(较上年同期) 9月 -- -0.9% 10月11日(二) 0900 德国ZEW经济景气指数 10月 正3.5 正0.5 现况指数 正55.0 正55.1 10月12日(三) 0645 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 9月终值 -- +0.3% (较上年同期) -- +0.4% 0900 瑞士ZEW投资者信心指数 10月 -- 正2.7 0900 欧元区工业生产(较前月) 8月 +0.5% -1.1% (较上年同期) -- -0.5% 2301 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值 9月 -- 正12 10月13日(四) 0600 德国HICP(较前月) 9月终值 -- 持平 (较上年同期) -- +0.5% 消费者物价指数(CPI)(较前月) +0.1% +0.1% (较上年同期) +0.7% +0.7% 1000 德国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 10月 -- 55.9 1000 英国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 10月 -- 51.0 1000 法国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 10月 -- 41.0 1000 意大利汤森路透/益普索主要消费者信心指数 10月 -- 33.9 1000 法国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 10月 -- 41.0 10月13-17日 0600 德国批发物价指数(较前月) 9月 -- -0.7% (较上年同期) -- -1.2% 10月14日(五) 0715 瑞士生产者/进口物价(较前月) 9月 -- -0.3% (较上年同期) -- -0.4% 0900 意大利CPI(较前月) 9月终值 -- -0.2% (较上年同期) -- +0.1% HICP(较前月) -- +1.9% (较上年同期) -- +0.1% 0830 英国建筑业产出(较前月) 8月 -- 持平 (较上年同期) -- -1.5% 0900 欧元区未经季节调整的贸易收支(亿欧元) 8月 -- 顺差253 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 张明钧; 审校 李爽)