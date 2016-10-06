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市场报道 | 2016年 10月 7日 星期五 07:58 BJT

****欧洲经济指标预测--10月7日-10月14日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  

    GMT时间  经济指标/活动                         公布时段     预估值     前值

    10月3日当周
 
    10月7日(五)
    0600 德国工业生产(较前月)                         8月        +0.8%     -1.5%
    0645 法国预算收支(亿欧元)                         8月          --  赤字808.5
    0645 法国经常帐(亿欧元)                           8月          --     赤字26
    0645 法国工业生产(较前月)                         8月        +0.7%     -0.6%
    0645 法国经季节调整的贸易收支(亿欧元)             8月          --     逆差45 
    0730 英国Halifax房价指数(较前月)                  9月         持平     -0.2%
                           (较上年同期)     截至9月的三个月      +5.8%     +6.9%
    0830 英国工业生产(较前月)                         8月        +0.1%     +0.1%
                     (较上年同期)                                +1.3%     +2.1%
             制造业产出(较前月)                                  +0.5%     -0.9%
                       (较上年同期)                              +0.9%     +0.8%
    0830 英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑)             8月     逆差37.0 逆差41.88
             全球商品贸易收支(亿英镑)                        逆差113.0 逆差117.6
    
    
    10月10日当周  
    
    10月10日(一)
    0545 瑞士未经季节调整的失业率                     9月          --       3.2%
             经季节调整的失业率                                    --       3.4%    
    0600 德国经季节调整的出口(较前月)                 8月          --      -2.6%
                         进口(较前月)                              --      -0.7%
                         贸易收支(亿欧元)                      顺差190   顺差194
    0800 意大利工业生产(经季节调整，较前月)           8月          --      +0.4%
                 (经工作日调整，较上年同期)                        --      -0.3%    
    0830 欧元区Sentix投资者信心指数                  10月          --        5.6
    2301 英国BRC同店零售销售(较上年同期)              9月          --      -0.9%    
    
    10月11日(二)
    0900 德国ZEW经济景气指数                         10月        正3.5     正0.5
                    现况指数                                    正55.0    正55.1    
    
    10月12日(三)    
    0645 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)     9月终值          --      +0.3%
                                     (较上年同期)                  --      +0.4%    
    0900 瑞士ZEW投资者信心指数                       10月          --      正2.7
    0900 欧元区工业生产(较前月)                       8月        +0.5%     -1.1%
                       (较上年同期)                                --      -0.5%   
    2301 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值             9月          --       正12 
    
    10月13日(四)
    0600 德国HICP(较前月)                          9月终值         --       持平
                 (较上年同期)                                      --      +0.5%
             消费者物价指数(CPI)(较前月)                         +0.1%     +0.1%
                            (较上年同期)                         +0.7%     +0.7%
    1000 德国汤森路透/益普索主要消费者信心指数      10月           --       55.9
    1000 英国汤森路透/益普索主要消费者信心指数      10月           --       51.0
    1000 法国汤森路透/益普索主要消费者信心指数      10月           --       41.0
    1000 意大利汤森路透/益普索主要消费者信心指数    10月           --       33.9
    1000 法国汤森路透/益普索主要消费者信心指数      10月           --       41.0
    
    10月13-17日
    0600 德国批发物价指数(较前月)                    9月           --      -0.7%
                         (较上年同期)                              --      -1.2%
    
    10月14日(五)
    0715 瑞士生产者/进口物价(较前月)                 9月           --      -0.3%
                        (较上年同期)                               --      -0.4%  
    0900 意大利CPI(较前月)                        9月终值          --      -0.2%
                  (较上年同期)                                     --      +0.1%
               HICP(较前月)                                        --      +1.9%
                   (较上年同期)                                    --      +0.1%      
    0830 英国建筑业产出(较前月)                      8月           --       持平
                       (较上年同期)                                --      -1.5%
    0900 欧元区未经季节调整的贸易收支(亿欧元)        8月           --    顺差253    
        (完)  
     
      
   
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大             日本与韩国         
    欧洲                     澳洲与新西兰       
    中国                       台湾               
 
 已公布经济指标一览
    美国                     日本               
    欧洲                     韩国               
    中国                       香港               
    澳洲                    台湾               

 (整理 张明钧; 审校 李爽)

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