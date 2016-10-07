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亚洲 | 2016年 10月 7日 星期五 08:15 BJT

《香港报摘》--经济日报10月7日

**头版头条**

--银行按揭战升温，有中小型银行反击再减息。

**其他**

--招商证券 H股今天挂牌，暗盘价升0.8%，每手股份最多仅赚20港元。

--碧桂园 9月至今已斥6.4亿港元回购1.5亿股股份，惟昨日股价跌2.2%，收报4.02港元。

--东亚银行 上调1年期人民币存款息率0.35厘，至3.35厘，以相同存期计，为市场最高。

--正在访美的财政司司长曾俊华又转口风，由无计划改称会认真考虑参选特首，似是叫支持者多等一会。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 杨淑祯)

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