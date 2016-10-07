《香港报摘》--经济日报10月7日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
**头版头条**
--银行按揭战升温，有中小型银行反击再减息。
**其他**
--招商证券 H股今天挂牌，暗盘价升0.8%，每手股份最多仅赚20港元。
--碧桂园 9月至今已斥6.4亿港元回购1.5亿股股份，惟昨日股价跌2.2%，收报4.02港元。
--东亚银行 上调1年期人民币存款息率0.35厘，至3.35厘，以相同存期计，为市场最高。
--正在访美的财政司司长曾俊华又转口风，由无计划改称会认真考虑参选特首，似是叫支持者多等一会。（完）
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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 杨淑祯)
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路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。