主要国家经济指标预测--10月10日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 10月10日(一) 0545 瑞士未经季节调整的失业率 9月 3.2% 3.2% 经季节调整的失业率 3.4% 3.4% 0600 德国经季节调整的出口(较前月) 8月 +2.2% -2.6% 进口(较前月) +0.7% -0.7% 贸易收支(亿欧元) 顺差200 顺差194 0800 意大利工业生产(经季节调整，较前月) 8月 -0.1% +0.4% (经工作日调整，较上年同期) -0.4% -0.3% 0830 欧元区Sentix投资者信心指数 10月 6.3 5.6 1400 美国就业趋势指数 9月 -- 128.0 2145 新西兰电子卡零售销售(较前月) 9月 -- -0.4% (较上年同期) -- +3.7% 2301 英国BRC同店零售销售(较上年同期) 9月 -- -0.9% 2350 日本未经季节调整的经常帐(亿日圆) 8月 盈余15,391 盈余19,382 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 10月6日(四) 2350 日本外汇储备(亿美元) 9月 12,601 -- 10月7日(五) 0000 日本加班工资 8月 -1.9% -- 0500 日本同时指标(较前月) 8月 -0.1 -- 领先指标(较前月) +1.2 -- 0600 德国工业生产(较前月) 8月 +2.5% +0.8% 0645 法国预算收支(亿欧元) 8月 赤字960 -- 0645 法国经常帐(亿欧元) 8月 赤字21 -- 0645 法国工业生产(较前月) 8月 +2.1% +0.7% 0645 法国经季节调整的贸易收支(亿欧元) 8月 逆差42.6 -- 0730 英国Halifax房价指数(较前月) 9月 +0.1% 持平 (较上年同期) 截至9月的三个月 +5.8% +5.8% 0830 英国工业生产(较前月) 8月 -0.4% +0.1% (较上年同期) +0.7% +1.3% 制造业产出(较前月) +0.2% +0.5% (较上年同期) +0.5% +0.9% 0830 英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 8月 逆差37.56 逆差37.0 全球商品贸易收支(亿英镑) 逆差121.12 逆差113.0 1230 美国非农就业岗位(万人) 9月 增加15.6 增加17.5 民间就业岗位(万人) 增加16.7 增加17.0 制造业就业岗位(万人) 减少1.3 减少0.5 政府部门就业岗位(万人) 减少1.1 -- 失业率 5.0% 4.9% 平均时薪(较前月) +0.2% +0.2% 每周平均工时 34.4 34.4 劳动力就业参与率 62.9% -- 1230 加拿大就业岗位变动(万个) 9月 增加6.72 增加1.0 失业率 7.0% 7.0% 就业参与率 65.7% -- 1400 美国趸售(批发)库存(较前月) 8月修正值 -0.2% -0.1% 趸售销售(较前月) 8月 +0.7% +0.2% 1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 9月 68.1 -- 经季节调整PMI 58.4 -- 1900 美国消费者信贷(亿美元) 8月 增加258.7 增加165 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 张若琪/白云 审校 王颖)