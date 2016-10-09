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亚洲 | 2016年 10月 10日 星期一 07:28 BJT

****主要国家经济指标预测--10月10日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 

    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段      预估值         前值

    10月10日(一)
    0545 瑞士未经季节调整的失业率                     9月         3.2%         3.2%
             经季节调整的失业率                                   3.4%         3.4% 
    0600 德国经季节调整的出口(较前月)                 8月        +2.2%        -2.6%
                         进口(较前月)                            +0.7%        -0.7%
                         贸易收支(亿欧元)                      顺差200      顺差194
    0800 意大利工业生产(经季节调整，较前月)           8月        -0.1%        +0.4%
                 (经工作日调整，较上年同期)                      -0.4%        -0.3%
    0830 欧元区Sentix投资者信心指数                  10月          6.3          5.6
    1400 美国就业趋势指数                             9月          --         128.0
    2145 新西兰电子卡零售销售(较前月)                 9月          --         -0.4%
                             (较上年同期)                          --         +3.7%
    2301 英国BRC同店零售销售(较上年同期)              9月          --         -0.9%
    2350 日本未经季节调整的经常帐(亿日圆)             8月   盈余15,391   盈余19,382
    
        
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 
     
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段       现值         预估值
    
    10月6日(四)
    2350 日本外汇储备(亿美元)                          9月     12,601            -- 
    
    10月7日(五)
    0000 日本加班工资                                  8月      -1.9%            -- 
    0500 日本同时指标(较前月)                          8月       -0.1            -- 
             领先指标(较前月)                                    +1.2            -- 
    0600 德国工业生产(较前月)                          8月      +2.5%          +0.8% 
    0645 法国预算收支(亿欧元)                          8月    赤字960            -- 
    0645 法国经常帐(亿欧元)                            8月     赤字21            --   
    0645 法国工业生产(较前月)                          8月      +2.1%          +0.7% 
    0645 法国经季节调整的贸易收支(亿欧元)              8月   逆差42.6            --  
    0730 英国Halifax房价指数(较前月)                   9月      +0.1%           持平 
                           (较上年同期)     截至9月的三个月     +5.8%          +5.8%  
    0830 英国工业生产(较前月)                          8月      -0.4%          +0.1% 
                     (较上年同期)                               +0.7%          +1.3%  
             制造业产出(较前月)                                 +0.2%          +0.5%  
                       (较上年同期)                             +0.5%          +0.9% 
    0830 英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑)              8月  逆差37.56       逆差37.0
             全球商品贸易收支(亿英镑)                      逆差121.12      逆差113.0 
    1230 美国非农就业岗位(万人)                        9月   增加15.6       增加17.5 
             民间就业岗位(万人)                              增加16.7       增加17.0 
             制造业就业岗位(万人)                          　 减少1.3        减少0.5 
             政府部门就业岗位(万人)                           减少1.1            -- 
             失业率                                              5.0%           4.9% 
             平均时薪(较前月)                                   +0.2%          +0.2% 
             每周平均工时                                        34.4           34.4  
             劳动力就业参与率                                   62.9%            --   
    1230 加拿大就业岗位变动(万个)                      9月   增加6.72        增加1.0  
               失业率                                            7.0%           7.0%  
               就业参与率                                       65.7%            --  
    1400 美国趸售(批发)库存(较前月)               8月修正值     -0.2%          -0.1% 
             趸售销售(较前月)                          8月      +0.7%          +0.2% 
    1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI)                 9月       68.1            -- 
                   经季节调整PMI                                 58.4            -- 
    1900 美国消费者信贷(亿美元)                        8月  增加258.7        增加165
    (完)

      
      
    经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              　 
    已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 张若琪/白云 审校 王颖)

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