《台湾报摘》--工商时报、经济日报10月7日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
*工商时报：
--为排除投资障碍，经济部昨日祭出〞单一窗口〞等四项〞拚投资精进作法〞，其中最重要是拉高协调层级，藉由经济部与行政院两层投资协调平台，帮厂商排除环评、法令投资障碍。
--金管会银行局要求29家有承作TRF(目标可赎回远期契约)的银行，对于既有TRF争议应在10月底前，与客户达成损失金额分摊比率的和解协议，新生争议必须1个月内和解，若无法和解者，客户申请调处或仲裁，银行不得拒绝。
*经济日报：
--行政院会昨通过〞科学技术基本法〞修正案，松绑技转兼职及股票处分限制，以利新创事业发展，并缩短产学研落差，让研发成果扩散到产业界。业界指出，这对生技产业为首的新创产业将是大利多，近期低迷的生技产业将可一吐怨气。
--行政院会拍板长照财源，遗赠税率将提高到最高20%，并采三级距，菸税每包涨20台币，一年财源合计218亿台币。未来遗产净额1亿以上、赠与净额5,000万台币以上者，税负将倍增，受影响最大。
--国家年金改革委员会政务委员林万亿表示，已有委员建议年金所得替代率订为60%至70%，应可被接受；并且未来给付要订自动调整机制，主要随物价、薪资、人口老化而自动调升或调降给付。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。