《台湾报摘》--工商时报、经济日报10月7日

*工商时报：

--为排除投资障碍，经济部昨日祭出〞单一窗口〞等四项〞拚投资精进作法〞，其中最重要是拉高协调层级，藉由经济部与行政院两层投资协调平台，帮厂商排除环评、法令投资障碍。

--金管会银行局要求29家有承作TRF(目标可赎回远期契约)的银行，对于既有TRF争议应在10月底前，与客户达成损失金额分摊比率的和解协议，新生争议必须1个月内和解，若无法和解者，客户申请调处或仲裁，银行不得拒绝。

*经济日报：

--行政院会昨通过〞科学技术基本法〞修正案，松绑技转兼职及股票处分限制，以利新创事业发展，并缩短产学研落差，让研发成果扩散到产业界。业界指出，这对生技产业为首的新创产业将是大利多，近期低迷的生技产业将可一吐怨气。

--行政院会拍板长照财源，遗赠税率将提高到最高20%，并采三级距，菸税每包涨20台币，一年财源合计218亿台币。未来遗产净额1亿以上、赠与净额5,000万台币以上者，税负将倍增，受影响最大。

--国家年金改革委员会政务委员林万亿表示，已有委员建议年金所得替代率订为60%至70%，应可被接受；并且未来给付要订自动调整机制，主要随物价、薪资、人口老化而自动调升或调降给付。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。