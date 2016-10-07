《香港报摘》--信报10月7日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
**头版头条**
--港股通下周二重开前，资金已预先炒起北水回归概念股，大市交投逐日攀升。
**其他**
--港交所 行政总裁李小加表示，不排除任何上市架构改革的方式，但仍待谘询完结后，再与证监会讨论决定。
--中信银行国际首席经济师廖群称，预期内地楼价升势今年仍持续，明年中始会回落，楼市泡沫不太可能爆破，除非政府拚命打压，但政府一定“没那么儍”。
--受到美元强势影响，离岸人民币（CNH）兑美元跌穿6.7的心理关口，一度触发止蚀盘涌现，最低曾见6.7145，为7月19日以来低位。（完）
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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 杨淑祯)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。