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亚洲 | 2016年 10月 7日 星期五 08:18 BJT

《香港报摘》--信报10月7日

**头版头条**

--港股通下周二重开前，资金已预先炒起北水回归概念股，大市交投逐日攀升。

**其他**

--港交所 行政总裁李小加表示，不排除任何上市架构改革的方式，但仍待谘询完结后，再与证监会讨论决定。

--中信银行国际首席经济师廖群称，预期内地楼价升势今年仍持续，明年中始会回落，楼市泡沫不太可能爆破，除非政府拚命打压，但政府一定“没那么儍”。

--受到美元强势影响，离岸人民币（CNH）兑美元跌穿6.7的心理关口，一度触发止蚀盘涌现，最低曾见6.7145，为7月19日以来低位。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 杨淑祯)

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