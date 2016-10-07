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亚洲 | 2016年 10月 7日 星期五 08:19 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--10月7日

10月7日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四
收市价的比较.(1美元=7.7572港元 )
    
    美股道琼工业指数 周四收低12.53点，或0.07%，报18,268.5点
。因市场静待明日出炉的就业数据。 
    
    
 公司名称            ADR代码     收盘    涨跌幅      成交  ADR折合每股   较港股
                               价                量        普通股        溢价
                               （美元   （%）              (港元)        (%)
                               ）                                        
 中海油    <0883.HK            135.730  3.46     34568     10.529        -0.11
           >                                                             
 中国铝业  <2600.HK            9.500    0.42     2126      2.948         -0.08
           >                                                             
 中国移动  <0941.HK            62.790   -0.49    175203    97.415        -0.04
           >                                                             
 中国人寿  <2628.HK            13.830   3.21     143396    21.456        0.03
           >                                                             
 中石油    <0857.HK            72.320   3.68     78349     5.610         0.72
           >                                                             
 中石化    <0386.HK            77.160   1.39     42846     5.985         0.60
           >                                                             
 汇丰控股  <0005.HK            38.210   -0.26    1436371   59.281        -0.12
           >                                                             
 中电信    <0728.HK            52.140   -0.44    3837      4.045         -0.38
           >                                                             
 中国联通  <0762.HK            12.230   0.00     81816     9.487         0.39
           >                                                             
 兖州煤业  <1171.HK            7.470    3.18     12121     5.795         -0.78
           >                                                             
 华能国际  <0902.HK            25.280   -0.12    11003     4.903         -1.16
           >                                                             
 南方航空  <1055.HK            28.480   0.92     1448      4.419         -0.26
           >                                                             
 东方航空  <0670.HK            23.650   0.08     1116      3.669         0.25
           >                                                             
 中芯国际  <0981.HK            5.690    0.35     4550      0.883         -0.81
           >                                                             
 
    （完）

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