《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--10月7日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
10月7日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四 收市价的比较.(1美元=7.7572港元 ) 美股道琼工业指数 周四收低12.53点，或0.07%，报18,268.5点 。因市场静待明日出炉的就业数据。 公司名称 ADR代码 收盘 涨跌幅 成交 ADR折合每股 较港股 价 量 普通股 溢价 （美元 （%） (港元) (%) ） 中海油 <0883.HK 135.730 3.46 34568 10.529 -0.11 > 中国铝业 <2600.HK 9.500 0.42 2126 2.948 -0.08 > 中国移动 <0941.HK 62.790 -0.49 175203 97.415 -0.04 > 中国人寿 <2628.HK 13.830 3.21 143396 21.456 0.03 > 中石油 <0857.HK 72.320 3.68 78349 5.610 0.72 > 中石化 <0386.HK 77.160 1.39 42846 5.985 0.60 > 汇丰控股 <0005.HK 38.210 -0.26 1436371 59.281 -0.12 > 中电信 <0728.HK 52.140 -0.44 3837 4.045 -0.38 > 中国联通 <0762.HK 12.230 0.00 81816 9.487 0.39 > 兖州煤业 <1171.HK 7.470 3.18 12121 5.795 -0.78 > 华能国际 <0902.HK 25.280 -0.12 11003 4.903 -1.16 > 南方航空 <1055.HK 28.480 0.92 1448 4.419 -0.26 > 东方航空 <0670.HK 23.650 0.08 1116 3.669 0.25 > 中芯国际 <0981.HK 5.690 0.35 4550 0.883 -0.81 > （完）
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。