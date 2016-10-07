《全球汇市》淡静交投中英镑重挫，美非农就业报告出炉前美元略跌

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1139 1.1149 -0.09 +2.57 1.0860 美元/日圆 103.76 103.93 -0.16 -13.75 120.30 欧元/日圆 115.60 115.91 -0.27 -11.40 130.47 美元/瑞郎 0.9808 0.9802 +0.06 -2.10 1.0018 英镑/美元 1.2442 1.2614 -1.36 -15.58 1.4738 美元/加元 1.3225 1.3216 +0.07 -4.44 1.3839 美元/离岸人民币 6.7092 6.7065 +0.04 +2.15 6.5680 澳元/美元 0.7576 0.7582 -0.08 +4.14 0.7275 新西兰元/美元 0.7150 0.7159 -0.13 +4.76 0.6825 澳元/日圆 78.610 78.840 -0.29 -10.28 87.620 新西兰元/日圆 74.210 74.440 -0.31 -9.48 81.980 英镑/日圆 129.12 131.07 -1.49 -27.14 177.22 澳元/新西兰元 1.0590 1.0579 +0.10 -0.69 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 李爽/郑茵/戴素萍/龚芳; 审校 张荻/李婷仪)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。