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亚洲 | 2016年 10月 7日 星期五 08:43 BJT

《全球汇市》淡静交投中英镑重挫，美非农就业报告出炉前美元略跌

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    欧元/美元            1.1139  1.1149  -0.09  +2.57  1.0860
    美元/日圆            103.76  103.93  -0.16 -13.75  120.30
    欧元/日圆         115.60  115.91  -0.27 -11.40  130.47
    美元/瑞郎            0.9808  0.9802  +0.06  -2.10  1.0018
    英镑/美元            1.2442  1.2614  -1.36 -15.58  1.4738
    美元/加元            1.3225  1.3216  +0.07  -4.44  1.3839
    美元/离岸人民币      6.7092  6.7065  +0.04  +2.15  6.5680
    澳元/美元            0.7576  0.7582  -0.08  +4.14  0.7275
    新西兰元/美元        0.7150  0.7159  -0.13  +4.76  0.6825
    澳元/日圆         78.610  78.840  -0.29 -10.28  87.620
    新西兰元/日圆     74.210  74.440  -0.31  -9.48  81.980
    英镑/日圆         129.12  131.07  -1.49 -27.14  177.22
    澳元/新西兰元     1.0590  1.0579  +0.10  -0.69  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完)
    
      
      
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 (编译 李爽/郑茵/戴素萍/龚芳; 审校 张荻/李婷仪)

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