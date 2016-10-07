英国数据：企业9月聘雇活动持稳，但临时雇员薪资增速放慢--REC

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
“企业界必须在探索可帮助达成平衡的移民模式中发挥作用，”Hadley表示。
英国首相特蕾莎梅本周稍早承诺，将控制来自欧盟的移民。一位内阁大臣提议要求企业申报其雇用的移民数量，并采取措施培训更多的英国员工。
调查公司YouGov与经济咨询公司Cebr发表的月度调查结果显示，企业信心状况已经回到5、6月时的水平。
YouGov的Stephen Harmston说，一旦企业理解了特蕾莎梅在本周保守党大会上强调的是应控制欧盟移民进入英国，而非保持英国对欧盟单一市场的全面准入，那么企业信心有可能恶化。
“我们必须观望，看面对这种言论时，企业信心的反弹是展现韧性，还是会再次出现波动，”Harmston表示。
“无论是哪种情况，这些数字都可能表明英国退欧前的蜜月期结束，”他补充称。(完)
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>