英国数据：企业9月聘雇活动持稳，但临时雇员薪资增速放慢--REC

“企业界必须在探索可帮助达成平衡的移民模式中发挥作用，”Hadley表示。

英国首相特蕾莎梅本周稍早承诺，将控制来自欧盟的移民。一位内阁大臣提议要求企业申报其雇用的移民数量，并采取措施培训更多的英国员工。

调查公司YouGov与经济咨询公司Cebr发表的月度调查结果显示，企业信心状况已经回到5、6月时的水平。

YouGov的Stephen Harmston说，一旦企业理解了特蕾莎梅在本周保守党大会上强调的是应控制欧盟移民进入英国，而非保持英国对欧盟单一市场的全面准入，那么企业信心有可能恶化。

“我们必须观望，看面对这种言论时，企业信心的反弹是展现韧性，还是会再次出现波动，”Harmston表示。