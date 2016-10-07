《香港报摘》--其他报纸重要消息10月7日

**明报**

--九龙新地王诞生后，本季新盘战亦一触即发，未来一周共有5个新盘开价，共涉1,780伙单位。

--市传阿里巴巴 关联公司蚂蚁金服筹备明年上半年来港上市，蚂蚁金服发言人称消息不实，并指公司目前未有明确的上市时间表和计划。

**星岛日报**

--恒隆地产 推广部高级经理李美英表示，今年中港两地就万圣节活动的投资额达1,600万港元，较去年同期有轻微增长，期望人流及营业额能超越去年。

--领展 行政总裁王国龙称，公司的投资策略清晰，集中在北京、上海、广州、深圳及香港发展；内地方面，主要希望投资社区商场，因为公司擅长营运这类物业。

**苹果日报**

--年中到任的证监会法规执行部执行董事魏建新（Thomas Atkinson）透露，将会成立专责小组，以调查操纵市场、企业诈骗及券商违规等行为，又拟升级监察系统，将重点处理具影响力的个案。

--据华尔街日报引述知情人士指，内地两家国有海运公司中国远洋集团总公司及中国海运集团总公司计划将11处造船厂合并为一家实体。

**东方日报**

--香港银行按揭息率年初至今已减约35点子，投行摩根士丹利预期，随着港银流动性充裕及楼价续升，按息明年尚有35至50点子下跌空间；评级机构穆迪预警，楼价回升将增加港银按揭业务的潜在风险。

--今日挂牌的芯智 公开发售超购14.5倍，以接近下限价1.83港元定价，于辉立及耀才新股交易所的暗盘价分别升3.27%及1.09%。

**文汇报**

--太平洋航运 首席执行官Mats Berglund在电话会议中表示，行业最坏时间已经过去，相信业务表现将会改善。

--富卫保险总经理卫志雄表示，汽车保险市场去年已亏损约2亿港元，若情况持续下去，未来会有加价压力。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘

台湾报摘