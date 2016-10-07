《全球重要经济事件一览表》--10月7日-10月14日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
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10月7日(五)
华盛顿--国际货币基金组织(IMF)与世界银行集团举行2016年年会(至10月9日)。美国财长杰克卢主持有关本次年会的记者会(2000)。
华盛顿--美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治在国际金融协会(IIF)的成员年会上，参加有关美国经济前景的讨论(1900)。
华盛顿--美联储副主席费舍尔在国际金融协会(IIF)成员年会上，参加有关经济和联邦监管的对话(1430)。美联储理事布雷纳德参加有关“区块链技术”的讨论(2000)。
纽约--克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特发表演说，主题为“美联储沟通”(1645)。
凤凰城--旧金山联邦储备银行高级副总裁Mary Daly发表演说，主题为“美国经济前景及支持美国梦的教育角色”(1940)。
渥太华--加拿大央行公布企业前景调查(1430)。
10月10日(一)
卢森堡--欧元集团会议。
10月11日(二)
卢森堡--欧盟财政部长会议。
悉尼--美国芝加哥联储总裁埃文斯在澳洲Australian Business Economists的午餐会上，就当前经济状况和货币政策发表讲话(0200)。
都柏林--爱尔兰财长Michael Noonan发表2017年该国预算(1300)。
10月12日(三)
北京--第七届拉美中国投资人峰会。
芝加哥--美国堪萨斯城联储总裁乔治在芝加哥联储年度支付座谈会上就“支付系统”发表谈话(1340)。
华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)发表9月政策会议记录(1800)。
美国奥巴尼--纽约联储总裁杜德利与纽约州商业理事会(Business Council of New York State)进行一场开放媒体采访的炉边谈话(1200)。
维也纳--奥地利财长谢林发布新预算。
日本长野--日本央行审议委员原田泰发表讲话并举行记者会。
伦敦--英国央行负责金融稳定的副总裁康利夫在英国上议院欧盟金融事务小组委员会作证(0900)。
10月13日(四)
首尔--韩国央行举行货币政策会议宣布利率决议(0100)。
美国蒙大拿州米苏拉--明尼亚波利斯联储总裁卡什卡利(Neel Kashkari)参加一项会议，讨论终结大到不能倒、美联储角色及其他主题(0100)。
惠灵顿--新西兰财政部公布2015-16年度政府财政报告。财长英格利希将进行陈述(1000)。
费城--费城联储总裁哈克在世界事务委员会(World Affairs Council)就经济前景发表演说(1615)。
10月14日(五)
波士顿--美联储主席叶伦在波士顿联储举行的一场会议中发表演说。波士顿联储总裁罗森格伦为会议致欢迎词与发表开幕演说(1230)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 陈宗琦；审校 徐文焰)
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