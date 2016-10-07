港报财经评论：乱炒炒出蓝灯笼，末世风情味道浓--信报10月7日

乱炒炒出蓝灯笼 末世风情味道浓/ 习广思

恒指 日日升约百点，都几过瘾。昨天在石油股带动下，恒指连升4日，收报23,952点，升了164点。不过，市场上不少板块开始失去动力，无法再破前高位，资金开始乱炒一通，细价股单日升幅惊人，有点末世风情的味道。

往绩显示，10月份的环球股市通常都有正回报，除了一些特殊的年份例外，如1987年黑色星期一大股灾或是2008年雷曼爆煲后的10月风暴，所以，本月恒指连升4个交易日，升幅达2.8%，也不算有乜特别；但不少投资组合会跑输指数，因为推高指数的火车头开始转变，昨天带动指数升得最多的便是中海油 ；不过，油股领导大市总令人有点戒心。

睇番几个板块的相对表现，会见到由汽车、内银内险、内房等均无力突破前高峰，气势有所转弱；相反，石油及油田服务板块则后来居上，气势如虹，而濠江赌业股在调整后亦有力再冲上来。可是，油价的表现很视乎油价在50美元以上会否掉头回落，油股的升势并不稳阵，濠赌股回升，因博彩收入上升，但这有点是基数效应，也难以持久，若重磅蓝筹不起锚，恒指上升动力将减退。

4月份，恒指见今年最高位时，就见石油板块是最后见顶，其他板块则早已反覆回落，在升市中，见石油股带出来，跑赢指数，都宜小心。

此外，恒指升至现水平，今年的预测市盈率已不算便宜，去年4月「大时代」，预测市盈率14倍，目前已升至13倍，过去数年，恒指的预测市盈率在10至14倍之间上落。若央妈们因各种理由不再扩大量宽，环球国债债息真的出现升势，则股市市盈率没有扩张的空间；而油价上升，亦不利经济及企业盈利，恒指本月能企在24000点之上已属不俗。

牛市是水造出来的，当货币政策出现不明朗时， 便须提高警觉，勿太过勇进。

近期愈来愈多声音说现行的宽松货币政策，不能也不应再持续下去，这些声音有来自政界，也有来自金融界。昨天摩通主席Jacob Frenkel便指出，极度宽松的货币政策扭曲了资本分配，令人作出高风险的投资，货币政策负担了过重的任务，没有财政政策相辅下，实难再发挥复兴经济的作用。

在即将举行的国际货币基金组织年会上，类似的论调相信仍会不少，各大央行行长预料未来数月在政策上都会有所回应。央行若不再以政策压住市场的波动，这个世界不会再是风平浪静，驾驭震荡会是投资者未来要面对的考验。

英镑兑美元昨天失守1.27水平，执笔时跌了0.6%；兑港元见9.817。自从上周英国首相文翠珊定下明年3月启动脱欧程序，英镑走势就如江河日下， 无险可守；英揆的发言只顾移民及政治问题，对投资者关注的金融业通行证问题则无提及，媒体批评她过于卤莽，未有把握好过渡，就贸然提出脱欧日程。

世事难有无痛的分离，民意既决定分手，就要承担风险。其实脱欧对英国而言有危有机，过程会是荆棘满途，但经过十年八载，经历阵痛转型后，又会是一条好汉。

金融业若得不到欧盟区的通行证，也代表着英国经济要找寻新的火车头，这会是什么呢？可以是高端的制造业和科技行业，英国有一流的教育制度，人才辈出，科学史上不少出色的科学家都来自英国，今届诺贝尔物理学奖3位得奖者，无独有偶都是剑桥大学毕业生，后负笈美国，从事研究及教学；英国今届奥运中取得金牌数目仅次于美国，都反映了其教育制度对智力及体格培养的重视。人才加上成熟的司法制度应可使英国有能力在黑暗的日子摸出一条新的发展道路。

英镑下滑，既反映投资者对脱欧前景的忧虑，但从正面看，也是英国经济的调节方式，低滙率代表着产品及服务的出口竞争力上升，亦是调节经常账赤字的手段，长远而言，脱欧后的英国仍值得投资，只是要择机而行。然而，在脱欧未有明确方向前，英镑仍要承受阵痛。（完）

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