港报财经评论：国指升完未，关键在一万--经济日报10月7日

国指升完未 关键在一万/ 林瑞芬

外围本周初至今，表现算平静。港股在淡静交投中仍高企。恒指 昨升0.7%，收报23,952点，又贴近24,000阻力，而国指 升1.4%，收报9,947点，阻力10,000仍在。

大市维持窄幅上落，看港股波幅指数9月主要收窄为主，走低待变，波动或加剧。等候下周A股复市，「港股通」复通，才能见真章。技术上，恒指宜进一步配合成交突破24,000点，而国指宜有效突破10,000关。

本周摩根士丹利发表报告，基于对预期内地险企资金流入港股具有可持续性、对内地经济的复苏动力信心增强，以及最新季度中资股业绩表现比预期好，从而调高MSCI中国指数每股盈利预测，2016年度每股盈利预测由倒退3%收窄至1%，而2017年度每股盈利预测由增长4%大幅上调至增长8%。对恒指2016年度每股盈利预测由1,767港元调升至1,787元，按年倒退4%，但2017年度每股盈利预测由1,813港元上调至1,902港元，按年增长6.4%，因此顺势上调恒指目标价，由20,700调升至23,000。对国指2016年度每股盈利预测由1,151元调升至1,156港元，按年倒退6.1%，但2017年度每股盈利预测则由1,175港元上调至1,205港元，按年增长4.3%，因此顺势上调国指目标价，由8,500点调升至9,350点。参考摩根士丹利的分析，虽然大幅调升港股目标价，恒指看23,000、国指看9,350，但恒指现价为23,952、国指现价为9,947，岂不是到价有余？

摩根士丹利的报告指出，现水平港股可能已反映了部分利好因素。然而，摩根士丹利亦保留继续上调港股目标价的可能性，若未来人民币兑美元贬值之势放缓至靠稳，以及中国改革有成效，目标价有条件上调。

港股大市指数的目标价，从来无统一标准，因时而变，投资者一般只能作参考，现水平可能如摩根士丹利所言已反映部分利好因素，但也不代表港股就是不抵买，要回。事实上，除了摩根士丹利之外，野村最新发表研究报告指，今年来，中国经济未有如预期般差，维持国指今年底目标看10,400。而麦格理则建基于中国通货再膨胀持续，上调国指目标价至12,800点，较摩根士丹利乐观。

综合大行意见，重于分析的理据，若摩根士丹利预测上市公司盈利有改善势头，而内地险资分散投资港股不是一日半日之事，而是具有可持续性，看港股还是在升途中，国指短期技术关键在10,000关，如有效突破，可望挑战10,400至10,500点。股票投资，估值固然是重要考虑因素，以摩根士丹利估恒指及国指2017年度每股盈利分别为1,902港元及1,205港元，港股现水平预测PE分别约12.6倍及8倍，对比国内，仍属便宜。未来，内地险资将如何部署，步伐对大市走向还是有关键性的左右作用，宜跟进着变动。

回看市况，因美国周三公布数据显示原油库存下降，推动油价升至6月以来高位，油股继续发力，中石化 、中海油 及中石油 昨日升幅介乎1.7%至4.1%不等。

最新加入煤炭股伴飞，上周曾急涨的中煤能源 、兖州煤业 及中国神华 ，昨日涨幅2.6%至3.3%不等，是因为有报道指，四大煤企大幅上调10月下水煤长协价格而受刺激。

供给侧改革或发挥成效，而全国多地将迎来备冬储煤高峰时期，需求料增加，也有季节性因素，推动煤价回升，只是正如上周分析，煤价关系民生，若升幅太急，中央亦会出手调控，不宜对煤价急升抱过分乐观预期。煤炭业结构性供大于求在修正，是渐进式，因此，策略上，只宜逢低收集。若接近技术阻力位，则宜多观察，技术上，兖煤短期触阻力近6元，中煤逼近4.6港元阻力，神华逼近16港元也是主要阻力，要有效突破才能更上一层楼。

环球央行量宽多年，房地产最为投资者所垂青，在预期渐进式收水过程下，砖头（房产）的保值价值仍为投资者看重。内地房价升到飞天，本港地价也抽升。

嘉里建设 刚以约72.7亿港元，中标九龙笔架山龙翔道住宅地皮，即每平方尺楼面地价高达21,206港元，除较去年2月同区地价再贵约3%外，同时创出九龙区住宅官地尺价新高。德银估计，该项目落成后每平方尺均价最少达3.08万港元才能够达到收支平衡，若要实现25%利润率，每平方尺均价要达4.11万港元。敢问有多少香港人买得起？

今年来，本港经济虽疲弱，但楼价撑住高企，启示投资者对未来环球货币面维持一定程度的宽裕抱有憧憬，砖头保值，直至未来美息上升周期真的加快，这又是甚么时候，有待时间考证！

美国联储局副主席费希尔（Stanley Fischer）最新指出，美国自然利率（natural rate of interest）已降至低水平，可能意味目前经济已陷入低成长车辙中动弹不得，长期的低利率在某程度上不能刺激经济，但亦不会令经济放缓。他认为，财政政策可能比货币政策更有效促进经济增长及提高生产率。费希尔并未暗示联储局加息时机，但如此一番言论，意味息率很难往下调，最终只有向上升，这个最终，市场也无定论。（完）

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