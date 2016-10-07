港报社评：黄之锋事件要讲清楚，从政风险或临转捩点--明报10月7日

黄之锋到泰国活动被遣返，从已披露资料情况，这是已知的在港从事反对政治人士遭遇的首例。由于涉及香港永久居民在海外的权益，事态属于什么性质、当局为何如此处理，北京和特区政府最好能讲清楚，让香港市民知道发生了什么事。另外，此事折射出来的信息，是环绕香港事务的斗争将会更为尖锐，原本在港从事反对政治活动的低风险、低机会成本日子，或许已经成为过去；反对政治与国家机器角力，将会成为高风险、高机会成本的「行业」。可以预见的是，政治分歧而衍生的对碰将更激烈。

黄之锋此事，严格而言只是一宗出入境管制事件，各国和地区都可按本身规定和考量行事。接纳或拒绝任何人等入境，遇到传媒查询，许多时候大都以不评论个别个案为由，使外界不知就里。不过，泰国方面由首相巴育回应此事，据外电引述报道，巴育说「中方官员要求将他送返香港」。黄之锋出入境个案而惊动首相，看来此事在泰方的议程并不稀松平常；中国外交部发言人办公室接受本港传媒查询时，并未否定「中方要求遣返」的说法。因此，有理由相信黄之锋此事涉及中国和泰国的外交互动。这宗入境个案为何上达高层，无从猜度，只是基于黄之锋的香港永久居民身分，他的遭遇折射出什么状况，值得讨论和关注。

这几年，黄之锋推动和参与反对政治活动涉及多宗官司，其中两年前示威者冲入政府总部东翼前地一役，他与其他人等被控告参与非法集会罪名成立，被判处社会服务令。黄之锋在港触犯法律，法庭已经审定，不过他的犯罪行为和事实都在本港发生，泰国当然可以黄之锋带来负面影响为由，拒绝他入境。不过，据巴育的说法，泰国的考虑并非如此，而是因为中方的要求。这样的话，在香港从事反对政治的人，日后到其他国家或地区的基本权利以至人身安全，会否因为中方发挥影响力而受到冲击或危害，已经成为悬念。

近年，中国与泰国透过外交安排，先后有多批人士由泰国遣送到大陆，已知的包括两年前被指偷渡的逾百名维吾尔族人。有消息说，铜锣湾书店股东桂民海是在芭提雅的寓所被带走，其后在中央电视台露面认罪，新华社报道说桂是在2015年10月向公安机关自首。这类人士由泰国以「遣送、带走、移交」等方式回到大陆，他们都涉及大陆的案件，有关联系尚算清楚，而黄之锋的犯罪行为在香港发生，与大陆并无关系，现在中泰透过外交安排「封杀」黄之锋在泰国活动，将他遣送回港，那是基于什么因素、说明什么状况？港人有权利知道发生了什么事。

黄之锋被遣送返港，发生在他身上的事或许告一段落。只是类似争议不止一次发生，例如电话骗案就有人在外国被拘捕而遣送大陆或台湾；设若日后从事反对政治的港人被遣送到大陆，谁可以排除这个可能？因此，黄之锋此事涉及「一国两制」、港人的基本权利等原则性范畴，北京和特区政府最好能讲清楚，特别是黄之锋在泰国被拘留之后，看不到特区政府做了什么事。香港永久居民在外国被拘留，特区政府知其事却未见有行动介入，这是难以接受的冷漠。

近年，本港愈来愈多人参与反对政治，特别是年轻人对于「从政」趋之若鹜，蔚为时尚潮流。究其原因或许各有不同，不过，有一种情况不能忽视，就是青年人从事反对政治而大有斩获的事例，不在少数，他们在整体社会尽量包容、爱护年轻人的氛围下，恣意冲击，不少人视之为英雄，而且有人透过选举取得权力。可以说，几年来，事实证明年轻人搞政治风险极低，机会成本也低；黄之锋这件事，会否是年轻人涉身政治而面对风险和机会成本的转捩点，值得观察和注意。

「港独」思潮冒起，所谓与分离主义难以切割的「民族自决」、「内部自决」或「自主」等说法和政治路线，部分传统政客和年轻新晋政治人琅琅上口。有理由相信，北京对此不会放之任之，将会出现的掌控与分离对碰，必然激化政治生态。北京认真应对，则过去在香港搞政治的低风险、低机会成本会否改变，值得整体社会、特别是致力从政的人士思量。黄之锋在泰国的遭遇折射从事反对政治的风险和成本，或许与过去不一样了。

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