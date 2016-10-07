港报社评：十一显旅业新常态，港要思转型--经济日报10月7日

十一黄金周首五天，内地访港旅客增近一成，惟消费市道仍淡静，此反映内地客挥金如土来港豪买的日子难再，回归理性旅游消费的常态。港府与业界应有新思维，积极促旅业转型。

旅游业界曾估计，今年十一黄金周本港旅业将大吹淡风，但结果却有惊喜，根据入境处数字，黄金周首五天，内地访港旅客按年增长近一成。惟黄金周期间旅业虽「旺丁」，但零售业界却指并未「旺财」，消费市道未因旅客增长而明显改善。个中反差，或反映本港旅业的两个「新常态」。

其一，由团体游转个人游。过去不少内地客来港，都会参加旅行团，而访港内地团的主要活动，就是四出购物。惟旅行团强迫购物、导游态度欠佳等问题时有发生，加上相当多内地客已摸通香港门路，内地客来港方式，近年已以个人游为主，目的是深度体验香港，不再是购物、购物再购物。

其二，消费习惯回归理性。过往不少内地客来港豪买奢侈品，为蒐罗金饰钻表一掷万金，惟此仅内地旅业刚刚开放，加上适逢内地经济超高速增长的「非正常」现象，本身难以持久。随着内地人出外旅游经验日趋丰富，其消费习惯亦回归理性，较倾向花钱购买有当地特色的产品手信，而非爆买珠宝首饰，消费金额自然减少。

在上述两个新常态下，本港旅业若想旺丁又要旺财，就要多花心思，令旅客在香港多留几天，此须香港有更丰富的旅游资源留客。惟香港土地不足，要大建新旅游景点硬件，并不现实，应考虑的实是从软件方面着手。

一方面，内地客盼深入了解香港，如访寻隐世食店、到郊外寻幽探秘，港府与业界应设计更多相应旅游产品、行程路綫，助内地客按图索骥，多花时间在港深度游。

另一方面，本港近年积极拓展盛事旅游，如本周六、日将首次举行电动方程式赛事。港府与业界应多思点子，引入更多竞赛、巨星演唱会等，航空公司、酒店、零售业等更应合作，将盛事包装成全城共欢的大节庆，令旅客来港参与盛事之后，仍继续留港旅游消费。

港府固应思考旅业转型之道，惟香港作为高度市场化的社会，商界有更大责任，深思在内地旅客口味改变下，香港如何配合，加力转型，尤其在加强旅业软件方面提出更多新点子，如此才有望令本港成旅业新常态下的赢家。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘