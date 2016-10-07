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亚洲 | 2016年 10月 7日 星期五 08:58 BJT

《汇市简讯》美元/除日圆外亚币走高，静候美国非农就业报告

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    * 美元/除日圆外亚币走高，因美债收益率在就业数据公布前上扬
    * 美元/马币上探9月高位4.1580,因对油价升势反应冷淡
    * 美元/韩元上探8-9月跌势的76.4%回档位1119.50
    * 美元/坡元收在200日移动均线上方，为4月2日以来首见，上看1.38
40
    * 亚洲盘美元走升，稍晚将公布美国非农就业报告，美联储官员周五
并将发表演说
    * 亚洲盘交易员可能被英镑的剧烈震荡左右
    (完)
    
      
      
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 (编译 戴素萍 审校 张荻)

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