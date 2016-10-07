芝加哥期市：大豆连续第二日上涨，周线料为一个月来首次上扬

以下是0031GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI 涨跌% 移动均值 CBOT小麦 397.00 1.25 +0.32% +0.38% 401.83 48 CBOT玉米 341.00 0.50 +0.15% -2.08% 333.36 56 CBOT大豆 959.25 0.75 +0.0 -0.44% 960.87 48 CBOT稻米 10.06 -$0.05 -0.54% -0.40% $9.74 65 美国原油 50.51 $0.07 +0.14% +1.36% $46.12 74 汇率 欧元/美元 $1.114 -$0.006 -0.52% -0.52% 澳元/美元 0.7573 -0.005 -0.64% -0.60% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张若琪/王颖；审校 龚芳/李婷仪/戴素萍)