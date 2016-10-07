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货币新闻 | 2016年 10月 7日 星期五 09:25 BJT

芝加哥期市：大豆连续第二日上涨，周线料为一个月来首次上扬

以下是0031GMT报价：
    
      合约      价格      变动    涨跌%     两日     30日     RSI
                                                     涨跌%  移动均值
    CBOT小麦    397.00    1.25    +0.32%      +0.38%    401.83      48
    CBOT玉米    341.00    0.50    +0.15%      -2.08%    333.36      56
    CBOT大豆    959.25    0.75    +0.0      -0.44%    960.87      48
    CBOT稻米     10.06   -$0.05    -0.54%      -0.40%     $9.74      65
    美国原油     50.51    $0.07    +0.14%      +1.36%    $46.12      74

    汇率                     
    欧元/美元   $1.114  -$0.006    -0.52%      -0.52%        
    澳元/美元   0.7573   -0.005    -0.64%      -0.60%

    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
    
        
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 张若琪/王颖；审校 龚芳/李婷仪/戴素萍)

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