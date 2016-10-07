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亚洲 | 2016年 10月 7日 星期五 09:29 BJT

香港个股：汇丰控股开盘跌0.59%，上日在伦敦回购逾2,000万英镑股份

路透香港10月7日 - 欧洲最大银行--汇丰控股 周五香港开盘跌0.59%，上日在伦敦回购逾2,000万英镑的股份，回购价每股6.026英镑为自8月初启动计划以来最高。

该股开盘报59港元，大市恒生指数 则开低0.01%。

该行今早在联交所的声明称，周四在伦敦买入约334万股普通股，按成交量加权平均价每股6.0335英镑计，涉资约2,015.6万英镑。

截至10月6日，汇丰累计回购131,212,797股普通股，金额约7.45亿英镑。该股周四伦敦收报6.026英镑，为16个月高位。

汇丰今年上半年获利下降29%，略低于预估，因营收受到英国及香港核心市场经济增速放缓的打击，但汇丰宣布计划回购至多25亿美元股票令投资者欢欣鼓舞。

该公司于业绩公布翌日随即委任高盛 负责回购股份事宜并即日开始回购行动，至不迟于12月31日完成。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 杨淑祯)

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