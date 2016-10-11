台湾已公布经济指标--2016/10/11

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公 预估值 布 *商品出口(y/y) 8月 -1.8% +1.0% 11/7 -- *商品进口(y/y) 8月 +0.7% -0.8% 11/7 -- 外销订单(y/y) 8月 +8.3% -3.4% 10/20 -- 经常帐盈余(亿美元) 第二季 171.3 200.4 r 11/21 -- 国际收支(亿美元) 第二季 31.5 38.5 11/21 -- M2货币总计数(y/y) 8月 +4.51% +4.70% 10/24 -- 季调失业率 8月 3.95% 3.96% 10/24 -- 工业生产指数(y/y) 8月 +7.74% -0.36% r 10/24 -- 外汇存底(亿美元) 9月底 4,367.26 4,358.62 11/4 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 9月 +0.33% +0.57% 11/8 -- *国内生产总值(GDP) (y/y) 第二季 +0.70% +0.69% 10/28*( -- (Q2统计值 (Q2初值) Q3概估) ) 重贴现率(%) 9月29日 1.375% 1.375% -- -- 注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完) * 参看全球经济数据相关资料，可点选 * 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ：相关新闻请点选
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