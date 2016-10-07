《分析师观点》台风搅局台湾9月出口意外年减1.8%，央行料保持利率不动

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透台北10月7日 - 台湾财政部周五公布，9月出口金额较上年同期衰退1.8%。该数据劣于预期的年增3.2%。财政部表示，9月因台风来袭，工作天数较少，出口降为225.6亿美元，较上月减8.5%。分析师预估台湾央行将保持利率不动。
9月进口则较上年同期增0.7%，市场预估则升8.3%；当月贸易顺差43.7亿美元。
台湾央行自第三季已停止降息，重贴现率保持在1.375%不变。
9月年变动率(%) 8月年变动率(%)
整体出口金额 -1.8 +1.0
--中国(含香港) +6.2 +3.5
--美国 -5.2 +5.7
--欧洲 -11.0 +2.1
--日本 -1.4 -1.9
**市场评论**
--日盛投顾分析师古竣文:
台风搅局，出口负成长，不过电子零组件年增16.8%表现颇为不错，只是原物料部分，受到油价不振的关系，较上年同期仍为负成长。我们认为，第四季出口有好转的机会，估计年变动率在-2%到+2%之间。时序进入第四季销售旺季，出口力道应可增加。央行则料将维持利率不变。
--台新投顾分析师王凯民：
台风的确有影响，但没料到负面影响这么大，不过观察出口项目仍然以半导体增长多，显示电子新品拉货效应。预估出口将部分递延到10月初，令10月表现略好。
整体看来出口的动能不是很强，未来对景气复苏脚步稍嫌迟滞。我们估计第四季出口年增在3-5%。台湾央行则料继续维持利率不变，因通膨料略为走高。
**市场反应**
--此数据在台湾汇市约收盘时间公布，台币兑美元 收跌7.7分，报31.480。
--台湾加权股价指数 收跌0.20%，至9,265.81点。
--指标10年期公债105/11期殖利率 收升1.9基点至0.7700%
**相关连结**
--参看相关细节，可点选台湾财政部网站，网址为(www.mof.gov.tw)
--参看台湾进出口数据新闻，请点选
**相关背景**
--主计总最新预估今年出口及进口分别年衰退3.08%及4.40%。
--8月间官方将今年台湾经济成长率预估上修至1.22%(原估为成长1.06%)、 通膨率上修至1.12%(原估为成长1.09%)。
--台湾在全球科技业供应链居关键地位，为许多跨国品牌生产微晶片、笔记型电脑、电脑零组件、手机等电子产品。台湾的两大出口市场为中国和美国。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。