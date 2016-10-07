《分析师观点》台风搅局台湾9月出口意外年减1.8%，央行料保持利率不动

路透台北10月7日 - 台湾财政部周五公布，9月出口金额较上年同期衰退1.8%。该数据劣于预期的年增3.2%。财政部表示，9月因台风来袭，工作天数较少，出口降为225.6亿美元，较上月减8.5%。分析师预估台湾央行将保持利率不动。

9月进口则较上年同期增0.7%，市场预估则升8.3%；当月贸易顺差43.7亿美元。

台湾央行自第三季已停止降息，重贴现率保持在1.375%不变。

9月年变动率(%) 8月年变动率(%)

整体出口金额 -1.8 +1.0

--中国(含香港) +6.2 +3.5

--美国 -5.2 +5.7

--欧洲 -11.0 +2.1

--日本 -1.4 -1.9

**市场评论**

--日盛投顾分析师古竣文:

台风搅局，出口负成长，不过电子零组件年增16.8%表现颇为不错，只是原物料部分，受到油价不振的关系，较上年同期仍为负成长。我们认为，第四季出口有好转的机会，估计年变动率在-2%到+2%之间。时序进入第四季销售旺季，出口力道应可增加。央行则料将维持利率不变。

--台新投顾分析师王凯民：

台风的确有影响，但没料到负面影响这么大，不过观察出口项目仍然以半导体增长多，显示电子新品拉货效应。预估出口将部分递延到10月初，令10月表现略好。

整体看来出口的动能不是很强，未来对景气复苏脚步稍嫌迟滞。我们估计第四季出口年增在3-5%。台湾央行则料继续维持利率不变，因通膨料略为走高。

**市场反应**

--此数据在台湾汇市约收盘时间公布，台币兑美元 收跌7.7分，报31.480。

--台湾加权股价指数 收跌0.20%，至9,265.81点。

--指标10年期公债105/11期殖利率 收升1.9基点至0.7700%

**相关连结**

--参看相关细节，可点选台湾财政部网站，网址为(www.mof.gov.tw)

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**相关背景**

--主计总最新预估今年出口及进口分别年衰退3.08%及4.40%。

--8月间官方将今年台湾经济成长率预估上修至1.22%(原估为成长1.06%)、 通膨率上修至1.12%(原估为成长1.09%)。