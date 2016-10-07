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亚洲 | 2016年 10月 7日 星期五 09:46 BJT

《汇市简讯》美元/日圆走贬，因日本出口商卖汇及欧元/日圆浮现抛压

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* 日本出口商卖汇，和欧元/日圆等交叉汇率卖盘，协助推低美元/日圆

* 美元脱离隔夜的104.17及亚洲盘初的104.03，一路跌至103.55

* 汇价接近下行的100日移动均线切入位103.63

* 收在该水准上方或下方，将影响后续走向，全都取决于美国非农就业报告

* 日线图一目均衡云区102.06-103.24提供不错的支撑

* 欧元/日圆和其他交叉盘卖盘加重下行压力，欧元/日圆再度起带头作用？

(完)

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全部现汇报价 (编译 戴素萍 审校 龚芳)

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