国际油市：整个原油期货曲线高于50美元，金融市场对油价上升有信心

随着两种指标原油的近月合约都高于每桶50美元，而原油期货价格曲线呈现正价差，因此所有期货价格都已回升至50美元上方。(图表: tmsnrt.rs/2dz0bQH)

“目前这波牛市短期内还无结束迹象。投机客一直在逢低买入，迄今为止这种策略显然很有效，”期货经纪公司Forex.com市场分析师Fawad Razaqzada说。

“这种趋势可能会维持一段时间，毕竟原油基本面前景依然在改善：除了OPEC减产计划，美国石油库存已连续五周下降。美国石油库存目前已降至5亿桶下方，为1月以来首次，”他补充说。

“OPEC昨晚继续助推油价。阿尔及利亚石油部长表示，OPEC减产的幅度可能比初步议定的50万桶/日要高。”经纪公司OANDA的Jeffrey Halley表示。

“更重要的是，在下周出席另一次能源会议时，OPEC和非OPEC产油国的代表将私下会晤。”(完)

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