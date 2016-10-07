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亚洲 | 2016年 10月 7日 星期五 09:45 BJT

金属期市：伦铜或创下六周最大周度跌幅，担忧中国房地产调控政策

中国金融市场本周休市，下周一恢复交易。

中国人民银行副行长易纲周四表示，中国将会持续运用货币、财政及结构性改革政策以提升基础建设投资，并将经济转型为消费导向。

美国上周请领失业金人数意外降至43年低点附近，暗示劳动力市场保持强势，或将支持美国联邦储备理事会(美联储)今年升息的看法。

欧洲央行两位高级官员周四表示，该央行打算继续推行包括负利率和大举购债在内的刺激政策，直到其对欧元区通胀前景感到满意。 (完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 徐文焰/张若琪 审校 戴素萍)

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