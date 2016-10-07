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亚洲 | 2016年 10月 7日 星期五 09:53 BJT

全球金市：金价小涨，但料将录得2015年11月以来最大周线跌幅

美国期金 上涨0.5%至1,258.90美元。

美国上周请领失业金人数意外降至43年低点附近，暗示劳动力市场保持强势，或将支持美国联邦储备理事会(美联储)今年升息的看法。

欧洲央行两位高级官员周四表示，该央行打算继续推行包括负利率和大举购债在内的刺激政策，直到其对欧元区通胀前景感到满意。

国际货币基金组织(IMF)周四称，美国可能进行的加息引发的无序反应，会干扰亚洲的资金流动，并令该地区的资产价格波动加剧。

根据研究过去价格模式以决定未来走势的分析师，金价本周破坏了2016年的上升趋势后，可能拉回到低见1,200美元。

高盛表示，金价的反应大于预期，使其年底每盎司金价在1,280美元的预估，面临温和下倾风险。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王颖/张若琪 审校 戴素萍/陈宗琦)

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