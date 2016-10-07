全球金市：金价小涨，但料将录得2015年11月以来最大周线跌幅

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
美国期金 上涨0.5%至1,258.90美元。
美国上周请领失业金人数意外降至43年低点附近，暗示劳动力市场保持强势，或将支持美国联邦储备理事会(美联储)今年升息的看法。
欧洲央行两位高级官员周四表示，该央行打算继续推行包括负利率和大举购债在内的刺激政策，直到其对欧元区通胀前景感到满意。
国际货币基金组织(IMF)周四称，美国可能进行的加息引发的无序反应，会干扰亚洲的资金流动，并令该地区的资产价格波动加剧。
根据研究过去价格模式以决定未来走势的分析师，金价本周破坏了2016年的上升趋势后，可能拉回到低见1,200美元。
高盛表示，金价的反应大于预期，使其年底每盎司金价在1,280美元的预估，面临温和下倾风险。(完)
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路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。