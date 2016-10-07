台湾股市：追随海外市场下跌，宏达电因营收强劲逆势上扬

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透台北10月7日 - 台湾股市周五下跌，追随部分亚洲股市跌势，但宏达电 在强劲月营收数据推动下跳涨。
0155 GMT，台湾加权股价指数 跌0.2%至9,262.45点，上日收高0.1%。
电子类指数 跌0.4%，金融保险类指数 下滑0.5%。
宏达电大涨3%，之前该公司公布，9月营收同比增长31.35%。
亚股下跌，但仍持于上月所及14个月高点附近；今日稍后美国将公布就业报告。 (完)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。