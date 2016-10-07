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亚洲 | 2016年 10月 7日 星期五 10:13 BJT

台湾股市：追随海外市场下跌，宏达电因营收强劲逆势上扬

路透台北10月7日 - 台湾股市周五下跌，追随部分亚洲股市跌势，但宏达电 在强劲月营收数据推动下跳涨。

0155 GMT，台湾加权股价指数 跌0.2%至9,262.45点，上日收高0.1%。

电子类指数 跌0.4%，金融保险类指数 下滑0.5%。

宏达电大涨3%，之前该公司公布，9月营收同比增长31.35%。

亚股下跌，但仍持于上月所及14个月高点附近；今日稍后美国将公布就业报告。 (完)

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