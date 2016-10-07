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亚洲 | 2016年 10月 7日 星期五 10:24 BJT

《汇市简讯》澳元兑美元暂时陷入横盘整理

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* 澳元在亚洲盘迄今守在0.7561/0.7590美元良性区间

* 新西兰元/美元刷新八周低位，带动澳元/新西兰元走升，并支撑澳元/美元

* 周四低位附近浮现技术性买盘，可望支撑澳元/美元下档

* 澳元/美元很难不受美国非农就业报告的影响

* 若跌破0.7560，将下探9月21日低位0.7535

(完)

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