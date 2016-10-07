《汇市简讯》澳元兑美元暂时陷入横盘整理

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
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* 澳元在亚洲盘迄今守在0.7561/0.7590美元良性区间
* 新西兰元/美元刷新八周低位，带动澳元/新西兰元走升，并支撑澳元/美元
* 周四低位附近浮现技术性买盘，可望支撑澳元/美元下档
* 澳元/美元很难不受美国非农就业报告的影响
* 若跌破0.7560，将下探9月21日低位0.7535
(完)
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全部现汇报价 (编译 戴素萍 审校 龚芳)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。