台湾汇市：台币兑美元早盘创逾两周低位，因国际美元表现强势

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透台北10月7日 - 台币兑美元 周五早盘走贬，创逾两周低位。交易员表示，因国际美元表现强势，台币随韩元、离岸人民币回落。不过市场观望美国公布非农就业数据，交投相对清淡。
交易员指出，虽然美元兑一篮子货币升至两个月最高水准，不过亚洲新兴市场货币表现相对稳定，贬值幅度都不大。盘中将观察股市与韩元、离岸人民币的动向，预料不脱震荡偏贬走势。
〞台币算很稳，美元强成这样，韩元也没什么动，外资、出口商都在等(非农数据)。〞一位商业银行交易员说。
另一商业银行交易员则称，欧洲央行打算继续推行包括负利率和大举购债在内的刺激政策，澄清了彭博先前缩减购债规模的报导，这对台币产生支撑作用。Citi Research此前发布报告，缩减宽松可能减弱投资者对新兴亚洲资产的需求，冲击风险最大的货币包括印尼卢比、台币和韩元。
路透调查访问100位分析师的预估中值显示，预计美国9月非农就业岗位将新增17.5万个。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，各种天期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘收敛；目前指标一个月天期美元/台币远汇 报31.414/31.455，上日收在31.425。
本地时间10:25，台币兑美元 报31.437，盘中低位为31.464，前低为9月21日的31.470，成交区间在31.420-31.464，上日收在31.403；台股加权指数 则跌0.30%。韩元/美元 报1,115.1，上日收盘价1,112.2。离岸人民币/美元 报6.7150，上日收盘价6.7065。
交易员预测今日主要交易区间：
•31.400-31.500。
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--《全球汇市》美元指数升至两个月高位，受良好的美国数据提振 (完) (记者 董永年；审校 杨淑祯)
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