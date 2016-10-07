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亚洲 | 2016年 10月 7日 星期五 11:18 BJT

路透基点：瑞安房地产启动3亿美元三年期联贷案

路透10月7日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，牵头行兼簿记行(MLAB)渣打银行为瑞安房地产公司发起3亿美元三年期联贷案。

贷款金额可以美元或港元提拨，利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)或香港银行同业拆息(Hibor)加码381个基点，平均年限为2.625年。

银行受邀按以下四个级别参贷：

承贷7,500万美元及以上者，获牵头行兼簿记行头衔，综合收益460个基点，前端费207个基点；

承贷5,000-7,400万美元者，获牵头行头衔，综合收益450个基点，前端费181个基点；

承贷3,000-4,900万美元者，获主办行头衔，综合收益440个基点，前端费154个基点；

承贷1,500-2,900万美元者，获安排行头衔，综合收益430个基点，前端费128个基点；

预订10月18日在香港举办银行说明会，银行回覆截止期限为11月4日。

借款人为Shui On Development，担保人为瑞安房地产公司。

贷款用途为作为再融资及营运资本之用。

瑞安房地产于2014年11月筹得2.5亿美元两年期定期贷款。最高综合收益为550个基点，利率为Libor加码418个基点，平均期限为1.375年。借款人为Globaland Ltd，担保人为瑞安房地产公司。(完) (编译 龚芳; 审校 张荻)

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