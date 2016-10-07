路透基点：瑞安房地产启动3亿美元三年期联贷案

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透10月7日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，牵头行兼簿记行(MLAB)渣打银行为瑞安房地产公司发起3亿美元三年期联贷案。
贷款金额可以美元或港元提拨，利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)或香港银行同业拆息(Hibor)加码381个基点，平均年限为2.625年。
银行受邀按以下四个级别参贷：
承贷7,500万美元及以上者，获牵头行兼簿记行头衔，综合收益460个基点，前端费207个基点；
承贷5,000-7,400万美元者，获牵头行头衔，综合收益450个基点，前端费181个基点；
承贷3,000-4,900万美元者，获主办行头衔，综合收益440个基点，前端费154个基点；
承贷1,500-2,900万美元者，获安排行头衔，综合收益430个基点，前端费128个基点；
预订10月18日在香港举办银行说明会，银行回覆截止期限为11月4日。
借款人为Shui On Development，担保人为瑞安房地产公司。
贷款用途为作为再融资及营运资本之用。
瑞安房地产于2014年11月筹得2.5亿美元两年期定期贷款。最高综合收益为550个基点，利率为Libor加码418个基点，平均期限为1.375年。借款人为Globaland Ltd，担保人为瑞安房地产公司。(完) (编译 龚芳; 审校 张荻)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。