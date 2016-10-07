日本股市：日经指数早盘收低，疲弱业绩打压零售类股

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
“美元兑日圆略有回落，看来阻挡了日经指数上涨的步伐。至于美国就业报告，关键点在于华尔街对这项有可能颇为乐观数据作何反应，以及美元兑日圆能涨多少，”三井住友资产管理驻东京资深策略师Masahiro Ichikawa说。
日本金融市场下周一因适逢公众假期而将休市。
“长周末假期中可能引发动荡从而影响整体风险心态的因素是欧元区的情况进展，以及英镑的波动，”Ichikawa认为。
个股方面，7&I控股公司 早盘收跌3.48%，H20 Retailing 收涨2.96%。
日本营收第二大的零售商7&I控股公司周四表示，该公司与规模较小的同业H2O Retailing Corp达成资本及业务联盟，两家公司计划互相持股3%。
东证股价指数 早盘收跌0.31%报1,349.77点；JPX-日经400指数 收低0.27%报12,091.01点。(完)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。