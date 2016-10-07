日本股市：日经指数早盘收低，疲弱业绩打压零售类股

“美元兑日圆略有回落，看来阻挡了日经指数上涨的步伐。至于美国就业报告，关键点在于华尔街对这项有可能颇为乐观数据作何反应，以及美元兑日圆能涨多少，”三井住友资产管理驻东京资深策略师Masahiro Ichikawa说。

日本金融市场下周一因适逢公众假期而将休市。

“长周末假期中可能引发动荡从而影响整体风险心态的因素是欧元区的情况进展，以及英镑的波动，”Ichikawa认为。

个股方面，7&I控股公司 早盘收跌3.48%，H20 Retailing 收涨2.96%。

日本营收第二大的零售商7&I控股公司周四表示，该公司与规模较小的同业H2O Retailing Corp达成资本及业务联盟，两家公司计划互相持股3%。