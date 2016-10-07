台湾债市：五年公债发行前交易殖利率早盘小升，观望美非农就业数据

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透台北10月7日 - 台湾五年期公债105/13期 殖利率发行前交易周五早盘小幅上扬。交易员表示，市场对债市未有特定方向，交投颇淡，观望周五美国非农就业数据。
他们认为，今日五年券随着美债殖利率小弹，但未升破0.60%关卡。市场仍在思考五年券目前合理的殖利率水位，0.60%大关短期不易升破。
〞目前市场的交易意愿弱一点，只跟着外在波动一下，〞一位小型证券商交易员表示。
他们说，由于周五有美国非农就业数据公布，市场仍相当观望，交投兴趣不高。〞大概是在营休假吧？就是人来了但坐着发呆不交易，〞一位银行交易员说。
本地时间10:42，五年券发行前交易殖利率升0.49%基点至0.5949%，成交20亿台币；至于台股加权指数 则跌0.26%。交易员预估今日105/13期交投区间将在0.58-0.60%。
美国公债收益率周四上升至三周高位，投资者为 周五可能公布强劲的就业报告作准备，市场认为，良好的就业报告会暗示 美国联邦储备理事会(美联储/FED)下次升息时机。
美国指标10年期公债价格 收益率报1.74%，高于周三尾盘的1.72%，在从上周五触及的1.54%反弹。
欧洲央行两位高级官员周四表示，该央行打算继续推行包括负利率和大举购债在内的刺激政策，直到其对欧元区通胀前景感到满意。
最新相关报导链接：
--美国债市：公债收益率上升，静待周五就业报告出炉
--《焦点》欧洲央行暗示打算继续刺激政策，因经济成长不振 (完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。