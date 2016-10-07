台湾债市：五年公债发行前交易殖利率早盘小升，观望美非农就业数据

路透台北10月7日 - 台湾五年期公债105/13期 殖利率发行前交易周五早盘小幅上扬。交易员表示，市场对债市未有特定方向，交投颇淡，观望周五美国非农就业数据。

他们认为，今日五年券随着美债殖利率小弹，但未升破0.60%关卡。市场仍在思考五年券目前合理的殖利率水位，0.60%大关短期不易升破。

〞目前市场的交易意愿弱一点，只跟着外在波动一下，〞一位小型证券商交易员表示。

他们说，由于周五有美国非农就业数据公布，市场仍相当观望，交投兴趣不高。〞大概是在营休假吧？就是人来了但坐着发呆不交易，〞一位银行交易员说。

本地时间10:42，五年券发行前交易殖利率升0.49%基点至0.5949%，成交20亿台币；至于台股加权指数 则跌0.26%。交易员预估今日105/13期交投区间将在0.58-0.60%。

美国公债收益率周四上升至三周高位，投资者为 周五可能公布强劲的就业报告作准备，市场认为，良好的就业报告会暗示 美国联邦储备理事会(美联储/FED)下次升息时机。

美国指标10年期公债价格 收益率报1.74%，高于周三尾盘的1.72%，在从上周五触及的1.54%反弹。

欧洲央行两位高级官员周四表示，该央行打算继续推行包括负利率和大举购债在内的刺激政策，直到其对欧元区通胀前景感到满意。

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