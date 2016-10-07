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亚洲 | 2016年 10月 7日 星期五 11:14 BJT

香港已公布经济指标--2016/10/7

时间         经济指标               按年%            前月（季）按年  上年同月（季）按
                                                      %               年%
 2016年8月    零售销售值             -10.5            -7.7            -5.3
 2016年8月    零售销售量             -12.7            -8.4            -0.1
 2016年8月    综合消费物价指数(CPI)  +4.3             +2.3            +2.4
 2016年8月    甲类消费物价指数(CPI   +8.0             +2.4            +3.0
              A)                                                      
 2016年第二   本地生产总值(GDP)      +1.7             +0.8            +3.1
 季                                                                   
 
                                     16年6月-8月%     16年5月-7月%    15年6月-8月%
              失业率                 3.4              3.4             3.3
 
              （以下以10亿港元为单   当月             前月            上年同期
              位）                                                    
 2016年8月    贸易赤字/盈余          -32.1            -33.3           -25.07
    
    注：*为已经更新
        ^经修订数据。（完）    
    
    **如欲提取相关资料，请点击下列代码**
 经济指标预测或公布日程 
 美国与加拿大             日本           
                          
 欧洲                     台湾           
 中国                     
                          
 已公布经济指标一览 
 美国                     日本          
 欧洲                     韩国          
 中国                     香港          
 澳洲                     台湾          
  

 (整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯)

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